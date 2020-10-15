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新城市衝突被咬斷指 警長指被告擰頭「好似想扯斷咁」

【明報專訊】去年7月14日沙田反修例示威引發警民衝突，24歲港大畢業生被警長制服期間，涉咬斷對方的無名指，案件昨日在區域法院續審。受傷警長首次出庭作供稱，他原打算用食指「平托」被告的人中，以「壓點」控制對方，又形容被告咬其手指時曾轉動頭部，「好似想扯斷我手指咁」。

現任職法律行政人員的被告杜啟華（現年24歲）否認去年7月14日，在沙田新城市廣場一期擾亂公眾秩序、襲擊警員葉卓軒、對梁子健的身體加以嚴重傷害，以及有意圖而傷害梁啟業。

作供屢稱示威者「暴徒」

當時隸屬新界南總區應變大隊、現駐守新界南總區重案組的偵緝警長梁啟業供稱，他當日擔任傳令員，負責保護時任高級警司梁子健，以及向前線傳達命令。他多次形容當日示威者為「暴徒」，警方需「處理暴亂」，作出拘捕和驅散行動。他說，有「暴徒」曾在沙田好運中心上方的平台擲磚，故他聯同新界南機動部隊和刑事應變部隊到場驅散。他其後按指示前往新城市廣場，其間與梁子健失散。

稱食指托人中壓點制服不果

梁啟業稱，他後來目睹梁子健與被告拉扯，決定上前協助，形容被告頑強反抗，他遂打算用食指「平托」被告的人中，以「壓點」控制對方。他說原打算盡量將被告的頭壓後到自己身上，惟最終未能固定對方頭部，形容當時仍可向被告施行「壓點」，但「效果不如咁理想」。

梁啟業續說，自己的手指其間感劇痛，並發現被告咬着其無名指，被告頭部由右轉向左邊，「好似想扯斷我隻手指咁」。他曾要求被告「放開，咬住我隻手指」，惟被告沒鬆口。當他縮手後已發現手指被咬斷，最終在COACH店舖外拾回斷指。

病假至今年8月 稱觸感變遲緩

梁啟業事後需接受斷指再植手術，並獲病假至今年8月31日。他形容斷指復元程度約六成至七成，職業治療至今年5月已無進步，手指觸感比以往遲緩，施力程度比以往差，亦不時感痠痛和刺痛。聆訊今續。

【案件編號：DCCC778/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 擾亂公眾秩序 有意圖而傷人罪 咬斷手指 沙田新城市廣場 反修例運動

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