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保釋期藏武被捕 險墮橋科大生囚10月

【明報專訊】患特殊基因病及自閉症、曾在遊行中被警追趕下跳橋被拉回的22歲科大男生，於今年1月5日在上水反水貨客遊行後，被警方搜出管有生果刀及木棍等，另於今年5月27日反國安法示威前，在銅鑼灣再被搜出管有士巴拿、槌、打火機及天拿水等。他早前承認各一項管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，昨日在東區裁判法院被判囚合共10個月。

患基因病及亞氏保加症

求情稱為逃避身心問題

已還押139天的被告吳睿康（22歲）為科技大學數學系四年級生。辯方求情時提及，被告患有神經纖維瘤一型基因病，令他全身多處生瘤，並有長短腳、散光等問題，此外他又有亞氏保加症，同時為資優兒童。

辯方讀出被告的求情信稱，被告認為自己一直是「掩耳盜鈴」，逃避自己的身心問題，對自己的自私行為感後悔。

裁判官黃雅茵判刑時指出，被告犯下兩案時並無個人利益，只是用錯方法表達意見。不過，被告干犯上水案後獲准保釋，其間再犯下銅鑼灣一案，管有點火器及天拿水的危險物品，故將量刑起點定為11個月，考慮到被告的個人情况，額外減刑一個月。

「大三罷」藏摺刀 理大生囚9月

另外，去年12月9日有網民發起「大三罷」行動，報稱運輸工人的理工大學學生陳靖鋒（19歲）當日在旺角被搜出管有一把摺疊刀、一張卡片刀及一支筆形玻璃爆破器，經審訊後被裁定各一項在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具罪成。裁判官劉綺雲昨判刑時表示，報告雖建議判被告入更生中心，但考慮被告返校心切，加上已還押了5個月，決定判處被告監禁9個月。

【案件編號：FLCC89、ESCC1018、WKCC4525/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕資優 學生 理大 科大 在公眾地方管有攻擊性武器罪 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 管有攻擊性武器 反修例運動

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