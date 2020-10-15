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刺傷梁國雄 八旬翁囚3月6天 曾稱「替天行道」 官籲消除成見共建和諧社會

【明報專訊】八旬翁於今年4月16日在中聯辦附近，用金屬鑿刺向正在請願的社民連成員梁國雄，令梁右腰窩擦傷。老翁早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，在庭上自行求情時稱是「替天行道」，並獲裁判官鄭紀航形容是「熱愛社會」，案件昨日在東區裁判法院判刑。鄭官表示，因報告指被告不適合接受社會服務令，決定判處他入獄3個月零6天，又勸喻老翁要「互相尊重，消除成見，共同為香港建設和諧社會」。

認罪的被告黃森球（81歲）報稱已退休。他昨日無律師代表應訊，聽取判刑時無特別說話或動作，神情呆滯。

報告指不適合接受社服令

裁判官鄭紀航判刑時稱，被告過往有兩次與賭博相關的案底，考慮到事主梁國雄只是右腰窩擦傷，決定為被告索取社會服務令報告，並引述案例指出，曾有一名年紀大、患糖尿病的男子涉及傷人罪及襲擊致造成身體傷害罪，本來共被判監4個月，但上訴後最終改判180小時社會服務令，惟現時報告指出本案被告不適宜接受社會服務令，所以判監是唯一選項。

鄭官續說，被告用一把尖銳的金屬鑿襲擊梁國雄，參考過往一些持械傷人的案例，分別判囚約3至4個月，有人上訴後改判緩刑，亦有人上訴遭駁回，縱然案例中該些事主的傷勢較此案嚴重，但被告所用的武器可造成的傷害較大，因此決定判被告入獄3個月零6天。

鄭官最後勸喻被告：「千萬不可以因任何理由而犯案，互相尊重，消除成見，共同為香港建設和諧社會。」

官曾指被告「熱愛社會」

被告上月於案件開審前改為認罪，當時他自行求情時稱自己是「替天行道」，「我係為大家好，我唔係為自己好」，又謂「黃之鋒、許智峯兩個遲早都要死」；鄭官向被告表示不可以用暴力對人，被告稱「我唔用暴力用咩，用槍呀？我冇槍呀」。鄭官稱從被告口中聽出他熱愛社會，但因政見不同而犯案。

梁國雄早前接受本報查詢時表示，他已打破傷風針，對事件「唔係好嬲」。

【案件編號：ESCC1108/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕東區裁判法院 襲擊致造成身體傷害罪 長毛 梁國雄 反修例運動

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