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【Emily】去年長期沒回家 一哥憶妻探班泛淚光

【明報專訊】警務處長鄧炳強上任「一哥」差唔多一年，早前接受中新社專訪，回顧上年反修例風波。佢話一眾同事面對大型暴亂，畀人攻擊、起底等，但仍盡忠職守，話對能夠同呢個團隊工作感到光榮。鄧炳強講起太太時仲眼泛淚光，話上年有一段好長時間無返屋企，印象最深刻係太太攞住一壺湯同替換衣物去警署探佢，佢喺訪問連續講咗3次「好感動」，仲話當時「要忍住唔好喊出嚟」。

對師弟妹自稱「暴大人」五味雜陳

作為中大畢業生，鄧炳強對師弟妹喺學生會迎新辭自稱「暴大人」，內心五味雜陳，佢話部分年輕人對國家嘅敵視係源於唔了解。鄧炳強亦提及《港區國安法》，認為能夠填補過去嘅法律漏洞，𠵱家執法者有法可依，而實施3個幾月，已明顯見到對香港社會嘅穩定發揮重要作用，話自從實施後有人態度轉變，社會上確實少咗大量鼓吹「香港獨立」嘅情况。

另外，警方上月修改《警察通例》下傳媒代表定義，鄧炳強話，「以往見到好多著黃背心嘅人走埋嚟，甚至部分可能會搶犯，或者對我哋同事構成危險」，話呢種情况下必須劃封鎖線。佢認為，警方採納政府新聞處制度下登記嘅傳媒，係公平、有透明度嘅制度。

Emily最近亦喺網上見到鄧炳強著起「一柴」（高級警員）制服嘅相，了解後，原來警方正拍攝宣傳片，一哥有份客串小角色，話要向前線同事致敬，但宣傳片出街日期就未落實。

相關字詞﹕港區國安法 反修例風波 鄧炳強

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