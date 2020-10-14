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2020年10月14日星期三
港聞二
赴深圳特區紀念活動 「宣示改革開放堅定不移」 習：要走自主創新自力更生路
南嶺村四代領導人畫像已拆 換習思想標語
視察海軍陸戰隊 習：要全部心思放在備戰
改革老將談深圳新任務：由外向型轉內外循環
梁振英貼18被控教師資料 許智峯擬私隱署投訴
法例無「風假」 疫下上班上學新常態 打風在家工作 團體憂僱主責任模糊
浪卡挾季候風增威 60年來最遠8號波
無懼風雨維港暢泳 老泳客：山竹都係咁游
話你知：打風返工遇意外 僱主須補償僱員
學校續網課 中大：任何天氣皆可舉行
林鄭：港人內地投票是社會訴求 稱港現過分強調本土風氣 應加強青年一國兩制教育
「不介意別人說深圳GDP超香港」
士林地檢署已收陳同佳陳報狀 稱未溝通赴台安排
梁籌庭憂公務員要求加薪違入職宣誓 局方：無影響
12港人家屬律師：料案件農曆新年了斷
放射科主管曾拒交2月罷工名單 瑪嘉烈20無罷工醫生 收信要求交代缺勤
九巴自焚燒通頂 同款車兩年4宗
牛潭尾頻響爆炸聲 警證新田軍營炮火演習
廢熱化商機 港大教授投身「神話」 研製電池 設公司開發應用
台設製作基地 「港商變不吃香」
《大公報》曾批「黃官」 裁判官林子勤調淫審處
上環一地多用大樓設車場須再研
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【明報專訊】（請看附圖）
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