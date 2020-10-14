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港聞二

上環一地多用大樓設車場須再研

【明報專訊】今年財政預算案宣布6個「一地多用」項目，首個項目位於上環中港道的社區設施聯用綜合大樓，政府建議興建8層大樓，除原預留的救護站用途外，會加入長者日間護理中心及地區康健中心等。不過，政府表示為確保路面交通情况能讓救護車出入，要經一年技術評估後才決定能否提供地庫停車場。區議員表示，中西區違例泊車嚴重，多個區內停車場亦計劃拆卸，期望可增建停車場。

政府：須確保救護車出入

於上環中區警區總部旁的空地，本預留作救護站，在政府「一地多用」下，文件建議興建約8層的聯用綜合大樓，低層建救護站及附屬設施，高層用作長者日間護理中心、精神健康綜合社區中心，以及地區康健中心等設施。

中西區違泊嚴重，區內停車場泊位短缺，政府的建議亦提及考慮提供地庫停車場，惟文件指出該用地只有3000平方米，要確保地面車道出入口和周圍路面暢通無阻，讓救護車出入，故仍要待需時一年的技術評估完成後，再決定能否提供地庫停車場。

中西區區議會主席鄭麗琼稱，區內多個停車場計劃拆卸，如林士街停車場及大會堂旁的停車場，期望政府在上環中港道聯用綜合大樓提供停車場，減少違泊。她建議政府考慮分開救護站和停車場出入口的方向，並使用智能系統，通知駕駛者停車場爆滿，減少車輛排隊等位。

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