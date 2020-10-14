上環一地多用大樓設車場須再研

政府：須確保救護車出入

於上環中區警區總部旁的空地，本預留作救護站，在政府「一地多用」下，文件建議興建約8層的聯用綜合大樓，低層建救護站及附屬設施，高層用作長者日間護理中心、精神健康綜合社區中心，以及地區康健中心等設施。

中西區違泊嚴重，區內停車場泊位短缺，政府的建議亦提及考慮提供地庫停車場，惟文件指出該用地只有3000平方米，要確保地面車道出入口和周圍路面暢通無阻，讓救護車出入，故仍要待需時一年的技術評估完成後，再決定能否提供地庫停車場。

中西區區議會主席鄭麗琼稱，區內多個停車場計劃拆卸，如林士街停車場及大會堂旁的停車場，期望政府在上環中港道聯用綜合大樓提供停車場，減少違泊。她建議政府考慮分開救護站和停車場出入口的方向，並使用智能系統，通知駕駛者停車場爆滿，減少車輛排隊等位。