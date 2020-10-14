台設製作基地 「港商變不吃香」

馮憲平說，2017年在港成立公司後，籌備一年多，原想加入香港科學園，利用園區內可處理化學品的濕實驗室設備做研發工作，不過當時園區「客滿」，團隊遂到深圳、東莞、惠州等地物色廠房，離香港較近，更有地利開發內地市場。

稱國安法實施後

港商歸類內地 銀行設限

至去年夏天準備大裝修廠房，香港發生反修例示威運動，團隊發現形勢不明朗，決定放棄內地廠房，改到台中設廠，「不確定性很多，不知未來（內地）政府法令怎麼走，就回台灣，反正是home town」。目前團隊在港研發，台灣為電池材料製作基地。

至港區國安法實施，又再出現不確定性，「以前港、台關係很好，我們團隊本身是台灣人，因公司在港成立，也算港商，加上是港大的研究，做的工作新穎，台中的（創業）孵化器歡迎我們，獲得大場地，更會出力幫忙安排設備；現在港商（在台灣）不吃香，歸納成內地一部分，待遇跟內地（商人）一樣，甚至有限制」。馮憲平說，今年起匯錢到台灣增加手續，「銀行會問很多問題，更可能設限」，只能在台募資，年初獲得種子基金約500萬港元擴建廠房，「如在港募資，可能多一個零」。

指港仍有兩優勢 冀聲譽可保持

馮說香港目前仍有優勢，一方面未感受到學術自由受影響，而且「生源充足」，世界各地優秀學生來港做博士研究，「做研究最緊要的是人及資源」，期望香港可保持聲譽。