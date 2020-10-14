廢熱化商機 港大教授投身「神話」 研製電池 設公司開發應用

明報記者 林穎茵

馮憲平於台灣清華大學取得化學工程碩士後，曾於台灣積體電路製造公司做研發，其後再於清大完成博士學位，發現自己「除了技術know-how（實際應用），更想知道know-why（技術原理）」，2009年獲邀到美國MIT成為博士後，做熱電轉換基礎研究。

低溫廢熱轉能電池

驅動小型電子產品

馮憲平說，當時他的研究主要憑溫差發電，但最大問題是在低溫，即100度以內的環境下，轉換效能很低，可操作的區間為200度以上，應用場景較極端。2011年，他到港大出任機械工程系副教授後延續其熱電研究，更以本身化學背景，將熱、電及化學結合，以「冷熱循環」原理增加熱電轉換率。

他與團隊以成本較低的氧化石墨烯為導體，又調配出專用鐵離子電解液，研發出「直接熱充電電池」，一方面可在「低溫」環境（約40至50度）使用，亦可提高轉換率，產生的電能由以往的約1%增至3%至5%，可驅動小型電子產品。

台籍學者 曾任職台積電

2017年，他與參與研究的學生及曾在台積電工作的同事組成團隊成立公司「海柏斯」，去年於台中設立製作電池關鍵材料的工廠（見另稿），將研究轉化成應用。

與冷氣廠合作 研機身熱能發電

該公司目前已有3個合作，分別與本地冷氣廠商研究將電池放在冷氣壓縮機及冷凝器，運作期間會產生50至70度的廢熱發電，驅動冷氣上的電子屏幕及小風扇；另又與台灣中山大學團隊開發智能窗戶合作，將電池置於窗框內驅動玻璃變暗。其廢熱轉電電池亦參與了機電工程署的試驗計劃，今年12月安裝在該署總部大樓的天台溫室，測試電池效能。

MIT留學 驚訝學者「從商」熱忱

回想10年前在美國MIT擔任博士後，他說當初認為做學術及生產之間有鴻溝，當時對校內教授、研究生不論在學術研究、開公司轉化技術都有熱忱感驚訝，笑說身旁盡是成功例子，現時自己也嘗試由學術轉化為應用，雖不在美國，仍感興奮。