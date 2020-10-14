港聞

港聞二

九巴自焚燒通頂 同款車兩年4宗

【明報專訊】一輛九巴前晚在大老山公路起火，火勢迅速蔓延，整輛巴士陷入火海，無人受傷。連同此宗，涉事丹尼士E500MMC型號巴士過去兩年至少發生過4宗「燒通頂」自燃事故，有汽車專家建議安裝自動防火系統。

前晚11時許，該673號線載客九巴沿沙田大老山公路往馬鞍山方向行駛，至石門迴旋處近橋底時，有乘客發現車內有燒焦味，於是通知車長，車長把巴士停在路肩後報警，並助40多名乘客下車及轉乘其他九巴。所有乘客下車後不久，巴士車尾即起火，火勢迅速蔓延，車長嘗試救火不果，整輛巴士陷入火海。

消防趕至開動兩條喉灌救，約半小時後將火救熄，巴士被嚴重焚毁，車頂及上層地板被燒熔。消防經調查後初步相信是巴士煞車系統過熱引致火警，並無可疑，事件中無人受傷。

九巴：上周例行檢查 疑輪胎過熱肇禍

九巴回覆稱涉事巴士車齡6年半，上周五曾作例行檢查，經初步調查後，懷疑火警與尾軸一個輪胎過熱起火有關，已邀請製造商共同調查及向運輸署提交報告。

專家倡裝自動防火系統

香港汽車工業學會會長李耀培說，香港雙層巴士載客量大，巴士公司近年採用較輕身纖維物料減低車重，從而提高載客量，惟纖維物料較易起火，認為巴士公司應考慮安裝巴士自動防火系統，避免巴士因輕微過熱引致燒通頂事故。

相關字詞﹕九巴 自燃 自焚

上 / 下一篇新聞

赴深圳特區紀念活動 「宣示改革開放堅定不移」 習：要走自主創新自力更生路
赴深圳特區紀念活動 「宣示改革開放堅定不移」 習：要走自主創新自力更生路
南嶺村四代領導人畫像已拆 換習思想標語
南嶺村四代領導人畫像已拆 換習思想標語
視察海軍陸戰隊 習：要全部心思放在備戰
視察海軍陸戰隊 習：要全部心思放在備戰
改革老將談深圳新任務：由外向型轉內外循環
改革老將談深圳新任務：由外向型轉內外循環
梁振英貼18被控教師資料 許智峯擬私隱署投訴
梁振英貼18被控教師資料 許智峯擬私隱署投訴
法例無「風假」 疫下上班上學新常態 打風在家工作 團體憂僱主責任模糊
法例無「風假」 疫下上班上學新常態 打風在家工作 團體憂僱主責任模糊
浪卡挾季候風增威 60年來最遠8號波
浪卡挾季候風增威 60年來最遠8號波
無懼風雨維港暢泳 老泳客：山竹都係咁游
無懼風雨維港暢泳 老泳客：山竹都係咁游
話你知：打風返工遇意外 僱主須補償僱員
話你知：打風返工遇意外 僱主須補償僱員
學校續網課 中大：任何天氣皆可舉行
學校續網課 中大：任何天氣皆可舉行
林鄭：港人內地投票是社會訴求 稱港現過分強調本土風氣 應加強青年一國兩制教育
林鄭：港人內地投票是社會訴求 稱港現過分強調本土風氣 應加強青年一國兩制教育
「不介意別人說深圳GDP超香港」
「不介意別人說深圳GDP超香港」
士林地檢署已收陳同佳陳報狀 稱未溝通赴台安排
士林地檢署已收陳同佳陳報狀 稱未溝通赴台安排
梁籌庭憂公務員要求加薪違入職宣誓 局方：無影響
梁籌庭憂公務員要求加薪違入職宣誓 局方：無影響
12港人家屬律師：料案件農曆新年了斷
12港人家屬律師：料案件農曆新年了斷
放射科主管曾拒交2月罷工名單 瑪嘉烈20無罷工醫生 收信要求交代缺勤
放射科主管曾拒交2月罷工名單 瑪嘉烈20無罷工醫生 收信要求交代缺勤
牛潭尾頻響爆炸聲 警證新田軍營炮火演習
牛潭尾頻響爆炸聲 警證新田軍營炮火演習
廢熱化商機 港大教授投身「神話」 研製電池 設公司開發應用
廢熱化商機 港大教授投身「神話」 研製電池 設公司開發應用
台設製作基地 「港商變不吃香」
台設製作基地 「港商變不吃香」
《大公報》曾批「黃官」 裁判官林子勤調淫審處
《大公報》曾批「黃官」 裁判官林子勤調淫審處
上環一地多用大樓設車場須再研
上環一地多用大樓設車場須再研
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】西九龍中心廣告避風拆下 畫家說再歸來有新驚喜
【Emily】西九龍中心廣告避風拆下 畫家說再歸來有新驚喜
【Emily】去年長期沒回家 一哥憶妻探班泛淚光
【Emily】去年長期沒回家 一哥憶妻探班泛淚光
【Emily】打風假變WFH 沈豪傑：力場巨大咗
【Emily】打風假變WFH 沈豪傑：力場巨大咗
【Emily】田北辰扮麻煩乘客 要司機勸扣安全帶
【Emily】田北辰扮麻煩乘客 要司機勸扣安全帶
【Emily】澳洲新總領事拍片同港人打招呼
【Emily】澳洲新總領事拍片同港人打招呼