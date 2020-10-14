九巴自焚燒通頂 同款車兩年4宗

前晚11時許，該673號線載客九巴沿沙田大老山公路往馬鞍山方向行駛，至石門迴旋處近橋底時，有乘客發現車內有燒焦味，於是通知車長，車長把巴士停在路肩後報警，並助40多名乘客下車及轉乘其他九巴。所有乘客下車後不久，巴士車尾即起火，火勢迅速蔓延，車長嘗試救火不果，整輛巴士陷入火海。

消防趕至開動兩條喉灌救，約半小時後將火救熄，巴士被嚴重焚毁，車頂及上層地板被燒熔。消防經調查後初步相信是巴士煞車系統過熱引致火警，並無可疑，事件中無人受傷。

九巴：上周例行檢查 疑輪胎過熱肇禍

九巴回覆稱涉事巴士車齡6年半，上周五曾作例行檢查，經初步調查後，懷疑火警與尾軸一個輪胎過熱起火有關，已邀請製造商共同調查及向運輸署提交報告。

專家倡裝自動防火系統

香港汽車工業學會會長李耀培說，香港雙層巴士載客量大，巴士公司近年採用較輕身纖維物料減低車重，從而提高載客量，惟纖維物料較易起火，認為巴士公司應考慮安裝巴士自動防火系統，避免巴士因輕微過熱引致燒通頂事故。