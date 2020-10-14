放射科主管曾拒交2月罷工名單 瑪嘉烈20無罷工醫生 收信要求交代缺勤

醫管局：發信確認缺勤日期原因

本報向醫管局查詢有否了解當時瑪嘉烈放射科多少人缺勤、為何發信予沒罷工醫生要求解釋、對上述投訴有何回應，醫管局回覆稱，日前就部分員工於2月初缺勤向有關員工發信，請他們確認信內的缺勤日期是否正確及向他們了解缺勤原因，並希望員工在回覆時提供相關資料，局方在收到回覆後，會按照法律意見及相關人事條例公平處理。

袁國勇籲協商：不是咄咄逼人

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日出席商台節目，被問到醫管局要求罷工醫護解釋缺勤原因，他說本港過去的成功，有賴每個人都做好自己的工作，對他人寬容，不會因為一些事令社會嚴重分化。他認為醫管局管理層和員工需找一條創新出路，「不是無規無矩，也不是咄咄逼人、逼人太甚」。

醫生：有人憂「被罷工」礙晉升

瑪嘉烈醫院一名放射科醫生向本報投訴，稱九龍西聯網人事部「假設」全部門的副顧問醫生及駐院醫生都參與2月罷工，各人收到人事部發出有關罷工的電郵，被要求解釋。投訴人稱，他及部分醫生已回覆，表示自己當時沒罷工，但有人十分擔心，懷疑已「被罷工」，憂紀錄會永遠留在人事檔案，影響晉升機會。

馬仲儀：7月入職醫生亦收信

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，有醫生已離開瑪嘉烈放射科，只是仍在醫管局，都收到上述信件，連今年7月才入職醫生，根本無可能參與罷工，也有收信。她說，以她了解，2月尾在醫管局要求員工解釋為何缺勤時，瑪嘉烈放射科也收到類似電郵，惟字眼上有些微分別，僅通知了「罷工是缺勤」信息，並非要求他們解釋。不過，今次放射科收到的電郵與一般罷工員工一樣。

馬仲儀認為，放射科部門多用電腦，從電腦登入紀錄便能了解出勤情况，但醫管局一次過發信予無缺勤者，該些員工「覺得黐線、無理」，「但對於醫管局及政府，會這樣做不出奇」。

據2月報道，瑪嘉烈醫院放射科部門主管憂罷工醫護被解僱，沒交出罷工名單，更一度提出辭任部門主管。上述投訴人稱，該主管最後沒離職，繼續任部門主管，而九龍西聯網總監謝文華離職後，新任管理層選擇息事寧人，沒要求部門主管交出罷工名單。