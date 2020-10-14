港聞

港聞二

12港人家屬律師：料案件農曆新年了斷

【明報專訊】12名涉潛逃台灣港人被扣深圳個多月，其中一名家屬委託的內地律師盧思位上月中向深圳鹽田檢察院投訴，昨日公安短訊回覆稱當事人另聘辯護律師，盧表示會再到看守所申請會見。盧思位昨就案件撰文，認為公安機關不會延長審查期限，即11月30日將移送檢察院審查起訴，估計案件在元旦至農曆新年期間「有個了斷」。

盧思位上月10日到鹽田檢察院，投訴看守所拒絕他申請會見其當事人，鹽田公安分局昨日（13日）以手機短訊回覆，表示經核查後，犯罪嫌人「已依法自行委託兩名辯護律師」。盧思位表示會再去看守所，繼續申請會見。

盧思位就案件撰文，認為公安機關不會延長兩個月的審查期限，即11月30日之前公安機關會將案件移送檢察院審查起訴。他相信公安機關已查清事實，加上案件已成「熱點案件」，認為深圳司法機關應在法律規定時限內盡快結案。

盧思位指出檢察院審查起訴期限為1個月，可延長半個月；如檢察院向法院提公訴，法院的審理期限是兩個月，估計案件在元旦到農曆新年期間「有個了斷」。

國際特赦促林鄭深圳直接交涉

特首林鄭月娥今日到訪深圳，國際特赦組織香港分會發文敦促特首於深圳直接向當地官員交涉，確保12名港人基本權利受到保障，並向家屬交代12港人的情况。

上 / 下一篇新聞

赴深圳特區紀念活動 「宣示改革開放堅定不移」 習：要走自主創新自力更生路
赴深圳特區紀念活動 「宣示改革開放堅定不移」 習：要走自主創新自力更生路
南嶺村四代領導人畫像已拆 換習思想標語
南嶺村四代領導人畫像已拆 換習思想標語
視察海軍陸戰隊 習：要全部心思放在備戰
視察海軍陸戰隊 習：要全部心思放在備戰
改革老將談深圳新任務：由外向型轉內外循環
改革老將談深圳新任務：由外向型轉內外循環
梁振英貼18被控教師資料 許智峯擬私隱署投訴
梁振英貼18被控教師資料 許智峯擬私隱署投訴
法例無「風假」 疫下上班上學新常態 打風在家工作 團體憂僱主責任模糊
法例無「風假」 疫下上班上學新常態 打風在家工作 團體憂僱主責任模糊
浪卡挾季候風增威 60年來最遠8號波
浪卡挾季候風增威 60年來最遠8號波
無懼風雨維港暢泳 老泳客：山竹都係咁游
無懼風雨維港暢泳 老泳客：山竹都係咁游
話你知：打風返工遇意外 僱主須補償僱員
話你知：打風返工遇意外 僱主須補償僱員
學校續網課 中大：任何天氣皆可舉行
學校續網課 中大：任何天氣皆可舉行
林鄭：港人內地投票是社會訴求 稱港現過分強調本土風氣 應加強青年一國兩制教育
林鄭：港人內地投票是社會訴求 稱港現過分強調本土風氣 應加強青年一國兩制教育
「不介意別人說深圳GDP超香港」
「不介意別人說深圳GDP超香港」
士林地檢署已收陳同佳陳報狀 稱未溝通赴台安排
士林地檢署已收陳同佳陳報狀 稱未溝通赴台安排
梁籌庭憂公務員要求加薪違入職宣誓 局方：無影響
梁籌庭憂公務員要求加薪違入職宣誓 局方：無影響
放射科主管曾拒交2月罷工名單 瑪嘉烈20無罷工醫生 收信要求交代缺勤
放射科主管曾拒交2月罷工名單 瑪嘉烈20無罷工醫生 收信要求交代缺勤
九巴自焚燒通頂 同款車兩年4宗
九巴自焚燒通頂 同款車兩年4宗
牛潭尾頻響爆炸聲 警證新田軍營炮火演習
牛潭尾頻響爆炸聲 警證新田軍營炮火演習
廢熱化商機 港大教授投身「神話」 研製電池 設公司開發應用
廢熱化商機 港大教授投身「神話」 研製電池 設公司開發應用
台設製作基地 「港商變不吃香」
台設製作基地 「港商變不吃香」
《大公報》曾批「黃官」 裁判官林子勤調淫審處
《大公報》曾批「黃官」 裁判官林子勤調淫審處
上環一地多用大樓設車場須再研
上環一地多用大樓設車場須再研
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】西九龍中心廣告避風拆下 畫家說再歸來有新驚喜
【Emily】西九龍中心廣告避風拆下 畫家說再歸來有新驚喜
【Emily】去年長期沒回家 一哥憶妻探班泛淚光
【Emily】去年長期沒回家 一哥憶妻探班泛淚光
【Emily】打風假變WFH 沈豪傑：力場巨大咗
【Emily】打風假變WFH 沈豪傑：力場巨大咗
【Emily】田北辰扮麻煩乘客 要司機勸扣安全帶
【Emily】田北辰扮麻煩乘客 要司機勸扣安全帶
【Emily】澳洲新總領事拍片同港人打招呼
【Emily】澳洲新總領事拍片同港人打招呼