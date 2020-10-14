梁籌庭憂公務員要求加薪違入職宣誓 局方：無影響

梁籌庭昨在港台《千禧年代》表示，希望局方「白紙黑字」說明什麼底線不能觸及，他擔心工會日後發聲或會受影響。華員會會長利葵燕在同一節目稱，局方出通告有點急及倉卒，質疑局方有否認真考慮他們的意見。她認為局方要解釋法理依據和提供培訓。

梁：盼白紙黑字說明底線

華員會：局方應解釋法律依據

對於有公務員工會表示擔憂宣誓和簽署聲明，會影響工會爭取薪酬福利，公務員事務局發言人昨強調，稱根據《職工會條例》登記的公務員工會，宗旨大致是為增進政府和公務員作為僱主和僱員之間的了解和合作，就影響公務員福祉事宜，與政府聯絡和討論；宣誓或簽署聲明的要求對工會在符合《職工會條例》的條文和會章規定的前提下與政府溝通不會造成影響。

高級公務員協會主席李方冲表示，因該通告只適用新入職公務員，是聘任條件之一，應由應聘者自行決定是否接受；局方至今未有就現職公務員宣誓的安排，邀請他們提供意見，但該會已要求局方在執行前要詳細諮詢、宣傳及教育。