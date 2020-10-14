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港聞二

士林地檢署已收陳同佳陳報狀 稱未溝通赴台安排

【明報專訊】台灣殺人案疑犯陳同佳擬赴台歸案，台灣法務部長蔡清祥昨表示，士林地檢署已收到陳同佳代表律師的陳報狀，會依法處理，亦請陸委會協助處理司法互助以及通緝犯歸案事項等；士林地檢署表示尚未與律師溝通陳同佳來台方式等細節。陸委會再次重申陳需向台方「單一窗口」投案；本港保安局表示可透過警務合作研究行程安排。

將請陸委會處理司法互助

台灣法務部長蔡清祥昨稱，士林地檢署已收到陳同佳委任的3名律師的陳報狀，士林地檢署已交承辦的檢察官，會依法處理；而法務部會應士林地檢署要求，請陸委會協助處理，包括司法互助內容和通緝犯歸案等。

士林地檢署（士檢）表示，前日下午接獲凃榆政、賴文萍、蔡彥守等3名律師署名陳報狀，被告陳同佳署名的刑事陳報狀及委任狀；陳報狀表明陳同佳有意願來台接受刑事審判並已委任律師辯護，該署未與律師溝通陳來台方式等細節，已交由承辦檢察官依法處理。

陸委會：需向單一窗口投案

保安局：若獲准赴台將協助

士林地檢署前日透過新聞稿呼籲港府務實回應台方，協助早日將疑犯繩之於法。了解案件的港方消息人士表示，蔡清祥昨提及「司法互助」，加上士林地檢署新聞稿內容，顯示台方仍促請港府以「政府對政府」方式處理陳同佳歸案，港府對此為難，故對陳短期內可赴台案未感太過樂觀。

陸委會回覆本報表示，如陳同佳確定要來台灣面對司法，仍需向台方所設單一窗口投案，政府會依法辦理後續事宜。本港保安局回覆稱沒收到有關陳同佳赴台的新信息。局方表示，陳同佳獲台方明確通知被批准赴台後 ，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排，補充稱2016年的荃灣石棺案是警務合作的其中一個例子，特區政府會提供合法可行協助。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨午表示，暫未收到陸委會消息，會再向台灣代表律師查詢。

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