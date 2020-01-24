「不介意別人說深圳GDP超香港」

林太表示，現在深圳已是全球知名的科創城市，港深應合作發展「新經濟」，包括創新科技、創意文化和設計，她稱港府近年大力推動設計業。林太認為「一國兩制」是香港的優勢，港深兩地未必有直接的競爭，但在特定的工作、企業、專業人士間或會有競爭，「我也不期望所有香港企業或者專業人士去深圳工作一定要有特別優惠」。

稱港深應合作發展新經濟

林太稱，港深已能做到「一小時生活圈」，她認為兩地應各自發揮潛力，以增加經濟體量。她說期望中央繼續給予深圳一些「先行先試、突破性、創新的政策」，讓兩地合作可在全新的平台進行，內容涵蓋金融、商務或法律服務，她舉例希望深圳能豁免香港專業人才需要重新考核才能提供服務的限制。林太亦說，未來應研究如何讓港深的「人流、物流、資金流、資訊流都可以更加通暢無阻」。另外，林太說鼓勵香港高等院校考慮在內地城市設立校園，將香港具優勢的教育和科研能力在深圳、大灣區發展。