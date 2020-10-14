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林鄭：港人內地投票是社會訴求 稱港現過分強調本土風氣 應加強青年一國兩制教育

【明報專訊】特首林鄭月娥前日赴深圳參加「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」，她接受深圳衛視訪問表示，選民可在內地投票是「社會訴求」；稱在香港有別於內地，需要「迎難而上、排除萬難」才能做到一件事。另外，林鄭稱近年本港出現「過分強調本土文化」的風氣，有少數人排斥內地、內地人，認為應加強青年的「一國兩制」教育。

全國人大常委譚耀宗昨表示，未聽聞人大常委會需就內地設票站提供法律基礎。香港本土毛孟靜認為，政府將不惜一切推行計劃，稱民主派尚未用盡抗爭招數，將盡力阻撓議案通過。

稱深圳市領導「很同情我」

林鄭月娥在訪問表示，容許在內地的香港登記選民投票是「社會訴求」，解釋香港會融入內地發展，而目前有很多政策鼓勵港人在內地居住，所以投票方案是需要探索的實在問題。林太稱「在內地說做事就做事，就能做到了，而在香港真的要用迎難而上、排除萬難的精神才能做到一件事」，所以她每次到訪深圳時，「深圳市領導都很關心我，甚至很同情我」，但林太說只要有關工作惠及香港市民，她便認為值得去做。

針對香港與大灣區城市的融合，林太表示，香港近年出現一股「過分強調本土文化」的風氣，而且有少數人「排斥內地、排斥內地人」，行為更被社交媒體或新聞報道放大，令內地人心裏感不舒服，但她相信情况能逐步被扭轉，包括在香港透過公眾及學校教育，讓年輕人更加掌握「一國兩制」；並繼續為香港青年提供到內地實習、交流、工作及創業的機會。林太認為，當年輕人看到自身事業發展的契機，便會減少對內地的抗拒感。

譚耀宗：未聞人大提供法律基礎

正於北京出席人大常委會的譚耀宗表示，暫時沒有聽聞人大常委會有需要為港人在內地投票提供法律基礎，他支持特區政府推行有關計劃，又稱民主派議員總有辦法讓內地港人看到宣傳，籲民主派毋須擔心選舉不公，也不應因憂慮內地港人不投票給予民主派而阻撓計劃。他認為，港府需考慮投票安排如何符合法例規定，以及如何處理在內地發生的選舉舞弊。

楊岳橋批林鄭活在平行時空

毛孟靜：盡力阻撓 招數未盡

對於林太稱內地投票是社會訴求，公民黨黨魁楊岳橋認為，林太活在一個平行時空，說法反映她的社會只有保皇黨的聲音；楊認為需整個社會一起努力，才有可能阻撓法案通過，稱建制派支持者也需要思考，大灣區設票站會否破壞選舉的公平、對香港是否有好處。楊岳橋認為政府正就計劃「放風」，民主派會視乎情况回應。

香港本土毛孟靜表示，「那是建制派嘍囉的訴求，不要說是社會的訴求」，她稱林太說法可信度不高。毛孟靜認為政府將不惜一切代價地推行計劃，民主派會盡力阻撓議案通過，她稱上周內會會議選主席時，民主派尚未用盡所有抗爭招數。

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