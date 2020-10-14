港聞

港聞二

無懼風雨維港暢泳 老泳客：山竹都係咁游

【明報專訊】熱帶風暴「浪卡」襲港，天文台昨一度發出8號東北烈風或暴風信號。風暴下，大部分商店未有營業，街頭顯得冷清，相反超市人頭湧湧，市民紛紛採購糧食；有人如常到海中暢泳，亦有一家大小到海邊「追風」。

已退休的張先生無懼8號風球，昨晨如常到紅磡大環山對開海面游泳，他說：「寧願死喺個海度都唔要死喺張牀度！」他說，自己游泳已十數年，曾參加渡海泳，熟悉水性，能避開暗湧及大浪，「山竹落波前都係咁游」。他說，自己60歲飲啤酒、食紅肉也沒「三高」，認為鍛煉身體最緊要，「要搏長條命嚟歎世界，後生捱咗咁耐」。他認為，今次8號風球相對平靜，颱風下海水乾淨、清澈，風雨只是「碎料」，「係有番啲水準先夠膽落去」。張先生隨即跳落水，並舉起拇指說：「好靚，水又乾淨，好舒服。」

另外，港島東區杏花邨預先在臨海位置加裝擋水閘，保護升降機和電話機房，屋苑商場及停車場亦分階段安裝擋水閘。居於杏花邨的黃家特意來海邊追風，兩名小朋友稱：「好大風，好開心！」

一家三口看電影：完全不似8號波

馬太一家三口昨午到觀塘apm商場看電影，她說就讀小一的兒子早上起牀後不斷呻悶，所以特意乘搭的士到商場閒逛。她已為兒子準備風衣和雨具，「不過風勢比想像中弱，完全不似8號波，應該用不着」。她又說，因為新冠病毒疫情關係，一家人已長時間留家，會好好珍惜這一天假期，「但不敢玩得太久，一來因疫情，二來都要收拾心情，落波之後就要準時上班」。民政事務總署在各區共開放22個臨時庇護中心，共有109人入住。

截至昨晚7時，政府收到17宗塌樹報告，未有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，有兩男一女在風暴期間受傷。

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