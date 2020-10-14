浪卡挾季候風增威 60年來最遠8號波

市區未見大風雨 天文台：青洲吹烈風

在浪卡吹襲下，天文台昨早發出8號東北烈風或暴風信號，當時浪卡距離香港450公里，打破2018年超強颱風「山竹」與香港距離410公里時，天文台發出8號風球的紀錄，成為過去60年最遠的8號風球。（見表）

天文台高級科學主任胡宏俊表示，東北季候風於秋天才出現，故秋天方有可能因共同效應而令風力增強，需發出較高的熱帶氣旋警告信號。胡宏俊又稱，浪卡雖打破最遠8號風球的紀錄，惟浪卡只是熱帶風暴，而山竹是相當成熟的熱帶氣旋，兩者對本港造成風力影響有分別，但考慮是否發8號信號時，天文台主要考慮本地風力會否達暴風或烈風情况。

翻查紀錄，過去本港共有14次在10月發出8號熱帶氣旋警告信號，情况不算罕見。天文台昨發出8號熱帶氣旋警告信號後，多個地點包括橫瀾島、大老山及青洲持續錄得最高陣風達烈風水平，即達8號風球的風力。

天文台前台長林超英表示，浪卡離香港逾400公里而要掛8號風球，是秋季颱風特色。他解釋，東北季候風有能力吹到南海北部，熱帶氣旋進入南海後，其北面環流即東至東南風與東北季候風匯合疊加，在熱帶氣旋外圍產生一條烈風帶，因此最強的風不在氣旋中心附近而在數百公里外，昨日烈風帶非常接近香港，長洲和橫瀾島吹烈風，只要向北移10多公里，維港兩岸就會吹烈風，造成破壞嚴重得多，但未必會懸掛更高風球。

林超英：若北移10多公里 破壞嚴重得多

對於昨有指本港市區風力普遍未達烈風程度，但早上天文台已發8號風球，香港氣象學會發言人梁榮武認為，昨本港東西風力有很大差異，天文台發出8號烈風或暴風信號，除考慮市民安全，亦有預測成分，態度可取，不應等到全港吹烈風才發出。