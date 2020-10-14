法例無「風假」 疫下上班上學新常態 打風在家工作 團體憂僱主責任模糊

於跨國公司人力資源部任職的張小姐表示，公司早有政策鼓勵員工在家工作，她每周只有一天要回辦公室，而上一次本港掛8號風球後，香港分公司經研究後有不成文規定，讓員工在颱風下繼續在家工作。她說作為打工仔，從此沒有「風假」當然有點失落，但從人力資源角度，明白香港勞工法例的確沒有「風假」安排，其他部門同事亦未有太大意見。會計師麥小姐亦稱，自有在家工作安排後，一切變了樣，她說以為昨天打風可休息一天，但起牀時驚覺同事已自動啟動「在家工作模式」，不禁慨嘆「這絕對是打工仔的悲哀」。

同事自動在家工作 「打工仔悲哀」

從事文職的梁先生說，以往打風毋須工作，猶如獲得一天額外假期，但自公司因應疫情實施在家工作安排，同事已熟習有關模式，昨日打風同事亦「自動自覺」在家工作，「啲同事將work from home（在家工作）安排應用喺打風日」；梁對安排不感到意外，認為公司原意是希望同事留在安全地方工作。

工聯會九龍東總幹事、勞顧會勞方代表鄧家彪稱，法例沒嚴格規定打風時僱主不可要求僱員返工，《僱員補償條例》則只保障僱員在惡劣天氣上下班的過程。他稱，無論是否打風，在家工作的職安問題，對僱主責任的規範亦變得模糊，例如如何證明僱員是在工作時受傷等。

保險業：倘提供安全建議 僱主未必須負責

保險業聯會一般保險總會委員潘榮輝指出，僱員在家工作期間受傷，同受法定保險的保障，與颱風無關，但從「不成文法」的層面，即僱主在《僱員補償條例》外對僱員承擔的法律責任，則有可能出現爭拗。他稱，若僱主早已向僱員提供在家工作的安全建議，一旦發生意外受傷，僱主未必需負責。

本身從事紅酒業務的中小型企業聯合會會長麥美儀表示，其員工昨早主動通知客戶未能送貨，也向客戶報價，但面見的會議取消，「算不算有工作？」她稱僱員都不是在其要求下工作，亦沒有因此投訴。她說疫情下，公司設備、僱員習慣已適應在家工作，打風與否的分別不大。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠認為，打工仔已習慣在家工作，但相信大部分公司會保留「打風放假」的做法，若有緊急工作，僱員亦可在家處理，原定的會議、講座或課堂亦可改為網上進行。至於何謂緊急工作，他說需視乎個別公司文化而定。