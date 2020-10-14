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梁振英貼18被控教師資料 許智峯擬私隱署投訴

【明報專訊】前特首梁振英昨在facebook帳戶貼文，稱由他創立的「803基金」認為教育局、教協等機構「漠視家長知情權」，遂整合傳媒報道，列出18名涉與反修例示威有關、均報稱教師或補習老師的被告資料，部分更包括其任教學校。教育界立法會議員葉建源認為，梁的做法困擾相關學校及教師；民主黨立法會議員許智峯認為梁違反《私隱條例》，不排除採取法律行動。

葉建源批擾師校 陸偉雄：公眾領域蒐集不違例

梁振英在帖文點名18名教師、補習老師，包括因襲警被判囚9周的小學教師、旺角縱火燒垃圾桶被囚4個月的外籍幼稚園教師等。梁羅列的資料包括教師姓名、年齡、任教學校、控罪、案件簡述及進展，還附有傳媒報道資料來源，並稱「803基金」會繼續收集資料，求證後會公布。

教育界立法會議員葉建源認為，梁此舉是對相關教師帶「敵意」，也會困擾相關學校，或會令持相反意見者以打電話、寫投訴信騷擾學校，而過往亦曾出現此情况，形容是「不要得」的行為。葉又說若該些資料已屬公開，質疑梁的做法「作用喺邊？」民主黨立法會議員許智峯表示，即使梁提及的資料是由公開領域取得，但若未經資料擁有人同意，為達到一些並非原本獲准公開時的目的，如「報仇」或「政治目的」等，或會觸犯《私隱條例》，因此考慮對梁採取申請禁制令、私人檢控等法律行動，及向私隱專員公署投訴。

大律師陸偉雄表示，現時不清楚梁的資料來源，但如該些資料從公眾領域所得，收集、分析及匯合該些資料的人或機構不會觸犯《私隱條例》，亦毋須向當事人徵得同意，除非資料是經非法手段取得。

相關字詞﹕私隱洩露 教師 梁振英 反修例運動

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