南嶺村四代領導人畫像已拆 換習思想標語

村民：中央送禮 望深圳更上一層樓

南嶺村口曾豎有領袖畫像的廣場，如今變成花園，巨幅畫已不見蹤影，取而代之是「社會主義核心價值觀」宣傳貼畫，以及「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，努力在加快建設社會主義現代化新征程上走在前列」的巨幅標語。因為下雨，進出村子的居民行色匆匆，有村民表示，村裏將中共領導人的巨幅畫像換下，至少已有兩三年，未知具體原因。

有打工者憂房價再升礙發展

有村民表示，知道中央會為慶祝深圳特區成立40周年帶來政策大禮包，雖然不清楚其中具體含義，但認為深圳將能在此前40年發展的基礎上，更上一層樓。有外地到深圳工作者認為，深圳房價已非普通人通過勤奮和努力工作便可負擔，擔心房價再上升後，會有更多帶夢想到這裏的年輕人帶着遺憾離開，「深圳是年輕人創建的城市，它的成功就是吸納了年輕人的激情和汗水，如果有一天年輕人發現這個城市已容不下他們的生活和理想，轉身離開的話，深圳的發展便已觸到天花板」。