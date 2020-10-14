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赴深圳特區紀念活動 「宣示改革開放堅定不移」 習：要走自主創新自力更生路

【明報專訊】深圳經濟特區建立40周年慶祝大會今日上午在深圳舉行，國家主席習近平將出席大會並發表講話。習近平昨視察汕頭時表示，出席深圳紀念活動，「就是進一步對國內外宣示，中國共產黨領導中國人民會繼續堅定不移的走改革開放的道路」。習在潮州考察電子元件百強企業三環（集團）股份有限公司時， 稱中國正遇百年未有之大變局，再次強調要走自主創新的自力更生之路。

習近平周一（12日）離京南下，最先視察潮汕地區。知情者向本報透露，依照安排，習近平今日將到深圳蓮花山山頂廣場瞻仰鄧小平銅像，然後出席「深圳特區建立40周年慶祝大會」並發表講話。但因應熱帶風暴「浪卡」影響，相關戶外活動可能會調整。習近平2012年剛上台時，也曾到蓮花山公園並向鄧小平銅像敬獻花籃。

習近平昨離開潮州抵達汕頭視察，下午先到汕頭市小公園開埠區，參觀開埠文化陳列館、僑批文物館，了解汕頭開埠歷史、設立經濟特區以來的建設發展情况，隨後步行到開埠區街區。

指「五口通商」恥辱 「主動開放」站起來

現場短片及圖片顯示，屬汕頭老城核心地域和文化標誌的汕頭小公園內，近千名民眾迎接習近平到來，習近平手持麥克風與現場民眾交談。習近平讚揚僑胞愛國愛鄉精神，又說過去的「五口通商」，是帝國主義的船堅炮利把中國的大門給打開了，這是恥辱；「現在呢，我們是主動的開放，國家站起來了，中國人民站起來了，打破封鎖都要開放，走中國特色的社會主義道路」。

央視：自力更生與擴大開放不矛盾

前天（12日）下午，習近平在潮州調研時再次提及「自力更生」。央視報道，習近平當日下午來到潮州三環（集團）股份有限公司，了解企業核心技術攻關等情况。他說：「我們現在遇到了一個百年未有之大變局，這種情况下我們要走自力更生的道路，就是自主創新的自力更生。」習近平表示，要領會黨中央的戰略意圖，找好自己的定位，為國家的富強、現代化作出各自的貢獻。

三環集團成立於1970年，是全國領先的電子元件、先進材料產業基地。本報昨致電三環了解習近平調研該公司的情况，但對方稱不清楚。

央視昨評論稱，走更高水平自力更生之路與擴大開放的戰略並不矛盾；世界科技發展的實踐一再證明，一個國家只有擁有強大的自主創新能力，才能在激烈的國際競爭中把握先機，贏得主動。

習近平2018年9月考察東北時曾表示，國際上「先進技術、關鍵技術愈來愈難以獲得，單邊主義、貿易保護主義上升，逼着我們走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己」。

明報記者

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