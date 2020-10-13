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【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容

【明報專訊】香港歷史博物館常設展覽「香港故事」下周一（19日）起要暫時關閉作更新工程，連日嚟好多人趕去參觀，唔少人話擔心唔知博物館翻新後會變成點。康文署噚日回覆Emily，話署方參考咗早前嘅諮詢做翻新，按諮詢意見，將來新常設展可以考慮刪除「自然歷史」部分，以及將展覽內容延伸至1997年回歸以後嘅時段。康文署預計翻新工程為期兩年幾。

考慮删「自然歷史」部分

翻新工程為期兩年幾

Emily上周五都去過香港歷史博物館睇「香港故事」展覽，展覽現分咗8個主題區，由自然生態、遠古年代，一直講到97年回歸，而介紹現時英殖年期內容，至少4處指「香港是殖民地」或曾歷殖民地時期字句，同𠵱家官方話唔用「殖民地」字句唔同。

「香港故事」常設展2015/16年獲撥款作全面更新工程。康文署話館方喺2015至2016年做咗一系列用家諮詢，又特別成立咗專家顧問委員會提供意見。

康文署又預告，新展覽會分為「香港的歷史沿革」同「專題展區」兩大展區，前者縱觀香港自史前時期至21世紀嘅香港城市發展；後者以專題形式探討香港歷史不同面貌，仲會定期更新。康文署話，展廳面積大，涉及大規模結構改動及裝置，如果計劃順利，預計工程為期兩年幾。

相關字詞﹕香港故事 翻新 歷史博物館

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