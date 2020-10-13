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【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒終於喺公開大學畢業了！之鋒噚日喺facebook公布消息，話校方確認佢已經完成社會科學學士（政治及公共行政）課程，並以乙等（一級）（Second Class Honours （Upper Divison））成績畢業。之鋒話從2014年入學至今，可以講係歷盡波折，佢曾經因為被判坐監而停學，亦試過喺荔枝角收押所裏應試。至於日後有咩打算，之鋒就話選擇更加專注咁投入公共事務。

感激校方沒施壓 面對訴訟難規劃人生

由2014年讀到𠵱家，之鋒話過去成日講笑「雨傘（運動）幾多年我就讀咗幾多年」，終於順利畢業，總算完成一個心願。佢感激教過佢嘅教授、老師、同學對佢嘅體諒，「於我在學期間，校方從來沒向我施壓，也得來不易」。對好多人嚟講，大學畢業可能係步入人生下一個階段嘅轉捩點，不過之鋒覺得自己唔太可以有人生規劃，因為前路已受官司訴訟同政治風暴所限。

唔少政界人士都留言恭賀之鋒畢業，台灣「太陽花」學運領袖陳為廷亦替之鋒高興，佢話上年香港朋友就「反送中」抗爭籌備遊行，但當時黃之鋒正喺獄中預備最後一場考試，佢話當時聽完朋友講都笑出嚟，但其實都幾難過，唔知道喺獄中預備考試係咩光景，又指呢幾年唔知幾多香港「手足」要放棄學業流亡，覺得台灣人可以讀到想讀嘅書係非常幸運。

相關字詞﹕雨傘運動 公開大學 黃之鋒

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