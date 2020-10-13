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港聞
2020年10月13日星期二
港聞二
選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當
增法定假期安排 一兩周內公布
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
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【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
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