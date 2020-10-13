6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢

上訴人為陳嘉琳，答辯人為由漁護署長兼任的郊野公園及海岸公園管理局總監，6幅爭議的「不包括土地」為海下、白腊、鎖羅盤、土瓜坪、北潭凹和田夫仔，當時總監決定不適合併入郊野公園範圍。

未按法例諮詢相關法定委員會

上訴方聆訊時稱，土地建議屬郊野公園計劃的一部分，應須按《郊野公園條例》第5(1)(b)條諮詢郊野公園及海岸公園委員會；答辯方認為該建議不是條例要求下須諮詢的「政策」或「計劃」，不包括土地亦與條例中提及的「建議中的郊野公園」無關。

終審法院首席法官馬道立及常任法官張舉能一同撰書書面判辭指出，「政策」是指一套為達成某個目的的一般原則，而「計劃」則可解作一系列打算中的活動及行動等，按照條例，只要管理局有擬定任何政策及計劃，均須諮詢委員會的意見。

判辭續稱，評估及建議涉案土地是否納入郊野公園的決定，不但關乎土地毗鄰的郊野公園，也與建議中的郊野公園有關，既為管理局的政策，亦是保護香港「不包括土地政策」的計劃一部分，認為管理局必然要諮詢相關委員會，因此終院5名法官一致裁定上訴得直，下令撤銷管理局原有決定，要求局方在向特首作出建議前，須徵詢委員會意見。

陳嘉琳：帶來程序公義 部分土地已破壞漁署：研究判辭再定跟進

陳嘉琳接受本報查詢表示，對裁決帶來程序公義感高興，又說案件進行期間，部分土地已有不少改變或破壞，期望盡快保護該些土地，「追番啲時間」。漁護署回應會詳細研究判辭及尋求法律意見，再決定跟進行動。

【案件編號：FACV5/20】