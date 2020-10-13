港聞

港聞二

植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當

【明報專訊】患有糖尿病的八旬翁，2014年在巴士上跌倒擦傷右小腿，因傷口感染食肉菌被送往聯合醫院治療，惟手術後再感染新惡菌，需截肢保命，但數天後告不治。死因庭昨召開研訊。老翁媳婦供稱，老翁接受數次清創手術後，醫生為他做植皮手術，但其後病情急轉直下，媳婦懷疑醫生明知傷口受感染，在未清理惡菌下施行手術。

事主張興祥（終年85歲）2014年12月1日因傷口感染食肉菌被送往聯合醫院治療，先後接受5次手術，包括清創、植皮及截肢，2015年1月16日宣告不治。

跌倒擦傷染食肉菌入院

清創植皮後現新菌 截肢後亡

死者媳婦盧康貴供稱，死者於2014年某天乘巴士時跌倒擦傷右小腿，12月初因傷口惡化被送往聯合醫院，兩天內接受兩次清創手術。盧表示，死者之後向她哭訴在手術中途聽到聲音並感到痛楚，但他無法動彈及說話，盧質疑醫生沒有用足夠麻醉藥，但醫護人員表示是全身麻醉。

死者之後再接受清創及植皮手術，盧康貴要求醫生確保傷口無菌才做植皮手術，醫生允諾。其後醫生稱手術成功，可是死者反覆發燒，情况轉差，一星期後醫生稱老翁血壓過低，要做截肢手術，並透露從死者的傷口驗出兩種新的惡菌，但已非原本感染的食肉菌。

盧康貴當時十分愕然，懷疑醫生未清理惡菌便施行手術。死者於翌年1月12日截肢，但4天後不治。

家屬質疑植皮前未盡除菌

醫生：糖尿者壞死性筋膜炎存活率較低

聯合醫院急症室副顧問醫生王翔表示，死者生前患糖尿病、血壓過高及曾中風，送院時右腳嚴重發炎，王翔把他轉介至骨科治療。

為死者做首次清創手術的醫生許正力則表示，當時臨牀診斷死者的傷勢是壞死性筋膜炎，立即安排緊急手術，抽取組織化驗後才確認為食肉菌感染。醫管局代表大律師詢問糖尿病會否影響病情，許正力稱糖尿病會導致壞死性筋膜炎病發率較高，存活率較低。聆訊今續。

【案件編號：CCDI522/15】

上 / 下一篇新聞

選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人
酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押
與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
增法定假期安排 一兩周內公布
增法定假期安排 一兩周內公布
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業
【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業
【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗