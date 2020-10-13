植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當

事主張興祥（終年85歲）2014年12月1日因傷口感染食肉菌被送往聯合醫院治療，先後接受5次手術，包括清創、植皮及截肢，2015年1月16日宣告不治。

跌倒擦傷染食肉菌入院

清創植皮後現新菌 截肢後亡

死者媳婦盧康貴供稱，死者於2014年某天乘巴士時跌倒擦傷右小腿，12月初因傷口惡化被送往聯合醫院，兩天內接受兩次清創手術。盧表示，死者之後向她哭訴在手術中途聽到聲音並感到痛楚，但他無法動彈及說話，盧質疑醫生沒有用足夠麻醉藥，但醫護人員表示是全身麻醉。

死者之後再接受清創及植皮手術，盧康貴要求醫生確保傷口無菌才做植皮手術，醫生允諾。其後醫生稱手術成功，可是死者反覆發燒，情况轉差，一星期後醫生稱老翁血壓過低，要做截肢手術，並透露從死者的傷口驗出兩種新的惡菌，但已非原本感染的食肉菌。

盧康貴當時十分愕然，懷疑醫生未清理惡菌便施行手術。死者於翌年1月12日截肢，但4天後不治。

家屬質疑植皮前未盡除菌

醫生：糖尿者壞死性筋膜炎存活率較低

聯合醫院急症室副顧問醫生王翔表示，死者生前患糖尿病、血壓過高及曾中風，送院時右腳嚴重發炎，王翔把他轉介至骨科治療。

為死者做首次清創手術的醫生許正力則表示，當時臨牀診斷死者的傷勢是壞死性筋膜炎，立即安排緊急手術，抽取組織化驗後才確認為食肉菌感染。醫管局代表大律師詢問糖尿病會否影響病情，許正力稱糖尿病會導致壞死性筋膜炎病發率較高，存活率較低。聆訊今續。

【案件編號：CCDI522/15】