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潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情

【明報專訊】台灣殺人案死者潘曉穎母親昨向陳同佳發通牒，若不在本月23日或以前赴台投案，將不會為他求情。代表陳的台灣律師稱，已與台灣司法警察機關及士林地方檢察署陳報辦理。陸委會未回應政府單位有否收到陳或其代表的聯繫，重申陳仍需向台方所設「單一窗口」投案。本港保安局稱，無陳同佳赴台相關新信息。

潘母昨發手機短訊予傳媒，表明若陳同佳不在10月23日或之前致電台方辦理手續投案，及登上台營航班到台投案，「便不會考慮及（為）陳同佳求情」。她說，「陳同佳是一個22歲的大朋友」，現仍未定日期，「是否要我教他如何去打電話及辦手續投案」，質問是否要陪他到台灣駐香港的辦事處（台北經濟文化辦事處）投案。

陳代表律師：已陳報士林地檢署

台灣理律法律事務所昨發新聞稿，稱受陳同佳委任為到台灣接受刑事偵查程序所選任的辯護人；律師已與台方司法警察機關接洽，以及向士林地檢署陳報辦理。事務所表示，案件聯絡人為律師凃榆政。對傳媒查詢的問題，事務所稱涉及刑事偵查核心事項，基於保密義務難以奉告。

陸委會：須向「單一窗口」投案

陸委會回覆本報稱，若陳同佳確定要來台，仍需向台方所設單一窗口投案，政府會依法辦理後續事宜，但無回應相關政府單位是否收到陳投案通知。陸委會副主委邱垂正本月8日稱，投案專線屬內政部警政署刑事警察局偵查科。本報昨致電該科查證有否收到陳或其代表律師聯繫，接線人員稱「還未聽說」相關事宜，但說負責該案的鄭姓承辦人未能接聽電話，未可肯定陳或其代表有否聯絡該窗口。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨被問到，為何陳不直接聯絡台方窗口或到台灣駐港辦事處申請投案，管浩鳴稱陳國語不好，要安排傳譯，又說陳不清楚台灣程序，自己亦不方便代他聯絡，認為由律師代表最合適。本港保安局稱，沒有陳同佳赴台的相關新信息，重申若陳獲台方批准赴台，兩地可透過警務合作研究行程。

對於死者家屬求情，台灣律師翁國彥表示，作為疑犯的辯護律師「應該會重視」家屬意見，認為陳同佳的律師應以潘太提出的「死線」為目標，爭取陳在當天或以前赴台。

相關字詞﹕陸委會 潘曉穎 陳同佳

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