「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近

昨晚10時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約470公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

天文台預測浪卡大致移向海南島一帶，並繼續增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里。天文台稱，在浪卡及東北季候風共同影響下，本港今日多雲，有幾陣狂風驟雨；雨勢漸轉頻密及有雷暴，海面有非常大浪及湧浪，本港吹東至東北風6至7級，離岸及高地達9級烈風。明日本港風勢仍大，初時有大雨及狂風，稍後雨勢減弱，隨後數日部分時間有陽光。

天文台預測，高空反氣旋本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。翻查資料，若天文台今日改發8號烈風或暴風信號，將會是過去3年來再次在10月發出8號信號，對上一次是2017年10月15日強颱風「卡努」襲港，當日早上8時40分發出8號東北烈風或暴風信號，晚上7時20分除下，歷時10小時40分。