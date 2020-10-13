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新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪

【明報專訊】公務員事務局昨向各部門發出通告，要求今年7月1日或以後入職公務員須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責，若拒絕簽署聲明或宣誓，將被視為不符聘任條件；但通告未有交代今年7月1日前已入職公務員及日後升職時具體宣誓或簽署聲明安排。有公務員工會稱聲明內容過於空泛，政府亦未列出指引交代公務員不可觸犯哪些規條，憂慮政府會以言入罪。

局方：助推廣公務員核心價值

公務員事務局表示，要求公務員宣誓或聲明，是對公務員需背負責任和期望的公開確認和真切體現，助進一步維護和推廣公務員隊伍應恪守的核心價值，並確保特區政府有效管治，安排符合《港區國安法》規定。當局稱，根據最新安排，大部分今年7月1日或之後入職公務員，不論職位級別均須簽署聲明，直接受聘擔任部門首長等高級職位者則須宣誓，若拒絕簽署聲明或宣誓，會被視為不符聘任條件。

當局重申，據基本法和《公務員守則》，擁護基本法、效忠香港特區和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，公務員職位受聘人須明確知悉並接納責任。當局稱，若有人員在職期間涉嫌或被裁定違反聲明或誓言，有關個案會按公務員規則和規例處理，包括《公務人員（管理）命令》或有關紀律部隊法例下的紀律行動。

現職不簽是否損晉升 稱將諮詢

不過，通告未交代現職公務員具體宣誓或簽署聲明安排，包括日後升職時安排；亦未交代若現職公務員拒絕簽署聲明或宣誓會否影響晉升機會。公務員事務局回覆本報稱，對於現職同事，當局會按照既定機制諮詢，聽取職方意見，收集意見並研究後會敲定和落實有關安排，然後公布。

工會促列明涵蓋範圍賞罰機制

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，現職公務員多達18萬人，當局通告太空泛，未有清晰指引說明公務員不能觸碰底線的準則，且要求現職簽署聲明或宣誓涉及更改現時僱傭合約。他說，對於公務員違反宣誓或聲明會否被視為違反港區國安法，當局至今未有清晰指引，不少公務員擔心以言入罪，亦憂慮未來因此影響晉升機會，促請當局盡快交代清楚，避免公務員誤墮法網。

高級公務員協會昨去信公務員事務局長聶德權，認為政府要求公務員簽訂文件中，有關「擁護」、「效忠」等字眼無清晰定義，易生歧義，認為應修訂《公務員守則》，詳盡列明宣誓內容涵蓋範圍及包括賞罰機制在內等的延伸權責，若當局要更改違規個案處理機制時亦要諮詢各公務員團體。

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