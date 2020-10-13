與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押

涉管有兩槍 逾200粒子彈

被告鍾雪瑩（29歲），報稱設計師，被控於去年12月20日，在大埔翠屏花園地下5號舖外及翠屏花園C座一單位內，與男子蘇緯軒管有槍械，即一把手槍連彈匣內14粒子彈；1支長槍，6個長槍彈匣內有211粒長槍子彈；以及兩個手槍彈匣內有30粒子彈。

據了解，當時開槍男子蘇緯軒與被告一同被截停，蘇開槍後當場被捕，被告則逃脫。警方事後翻看閉路電視片段，發現被告與蘇緯軒一同離開涉案單位，事發20分鐘後曾返回單位更換衣服及背包離開。

片段亦顯示被告案發數天前已出入該單位。警方事後在涉案單位搜獲槍械和子彈，化驗後證實為真槍實彈。被告之後被列入警方監察名單，因牽涉另一宗案件被捕才被起訴。

根據控罪書，本案由有組織罪案及三合會調查科高級女督察張堃婷擔任案件主管。翻查資料，張同時為國安處高級督察，曾在「3C維修工作室」東主賴振邦涉串謀有意圖傷人案中擔任案件主管。

【案件編號：FLCC1860/20】

（反修例風暴）