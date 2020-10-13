港聞

港聞二

與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押

【明報專訊】本土民主前線成員鍾雪瑩被指涉及去年12月20日大埔翠屏花園開槍案，被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，昨被押解往粉嶺裁判法院提堂 ，暫毋須答辯，還押至12月21日再訊，以待警方作繼續調查及索取法律意見。據了解，警方翻看閉路電視片段，發現被告當日與開槍男子同行，男子開槍後被捕，被告則逃脫。

涉管有兩槍 逾200粒子彈

被告鍾雪瑩（29歲），報稱設計師，被控於去年12月20日，在大埔翠屏花園地下5號舖外及翠屏花園C座一單位內，與男子蘇緯軒管有槍械，即一把手槍連彈匣內14粒子彈；1支長槍，6個長槍彈匣內有211粒長槍子彈；以及兩個手槍彈匣內有30粒子彈。

據了解，當時開槍男子蘇緯軒與被告一同被截停，蘇開槍後當場被捕，被告則逃脫。警方事後翻看閉路電視片段，發現被告與蘇緯軒一同離開涉案單位，事發20分鐘後曾返回單位更換衣服及背包離開。

片段亦顯示被告案發數天前已出入該單位。警方事後在涉案單位搜獲槍械和子彈，化驗後證實為真槍實彈。被告之後被列入警方監察名單，因牽涉另一宗案件被捕才被起訴。

根據控罪書，本案由有組織罪案及三合會調查科高級女督察張堃婷擔任案件主管。翻查資料，張同時為國安處高級督察，曾在「3C維修工作室」東主賴振邦涉串謀有意圖傷人案中擔任案件主管。

【案件編號：FLCC1860/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕無牌管有槍械或彈藥罪 鍾雪瑩 本土民主前線 反修例運動

上 / 下一篇新聞

選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人
酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當
植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當
增法定假期安排 一兩周內公布
增法定假期安排 一兩周內公布
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業
【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業
【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗