港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作

新城市廣場衝突 控襲3警

現為法律行政人員的被告杜啟華（現年24歲）否認去年7月14日，在沙田新城市廣場一期擾亂公眾秩序、襲擊警員葉卓軒、對梁子健的身體加以嚴重傷害，以及有意圖而傷害梁啟業。

控方開案陳辭指稱，案發當天數百人在沙田示威後，在新城市廣場內聚集，不少人對掃蕩的警員投擲水樽、雨傘等硬物，當中L3樓層的情况混亂。當晚9時53分，有閉路電視拍到一名不知名者在L4樓層的電梯，兩度向L3樓層擲物，被告則站在附近，向L3樓層投擲雨傘，其後沿電梯走往L3樓層。

與此同時，警員葉卓軒和女警19896在L3樓層「LONGCHAMP」店舖外增援時，背和頸部被硬物擊中數次，女警一度跌倒，葉需用盾牌防護。時任高級警司梁子健上前協助時，被告手持雨傘衝向他，並試圖襲擊其頭部，導致梁右手無名指受傷，被告其後逃走。有閉路電視拍到被告撿起雨傘、襲擊葉，以及嘗試襲擊梁頭部的過程。

至晚上9時55分，梁子健追捕被告時，偵緝警長梁啟業加入和嘗試制服被告，梁啟業曾要求被告冷靜，以及用手按着被告的頭部，嘗試以「壓點」控制對方，被告反抗時咬斷梁啟業右手無名指，最終被制服和拘捕。

專家：沒文獻證受驚下咀嚼肌會咬噬

控方又表示，腦神經科醫生余毓靈認為，被告咬手指的力量強勁，認為有關行為「出於自願」，而非對右眼疼痛作出的咬噬反射。余又認為，沒文獻顯示人的咀嚼肌在驚嚇刺激下會咬噬。

時任新界南機動部隊、現為機場特警的警員葉卓軒供稱，其小隊當晚奉命到沙田港鐵站附近支援，遭示威者擲物和指罵。他說女警19896曾跌倒，站起後試圖追捕示威者，但被他和另一警員阻止，以免前往更多示威者聚集的地方。他又稱，假如小隊分散，警隊一貫要求警員返回上一次的集合位置，故他們最終折返至「Zara」店舖一帶。聆訊今續。【案件編號：DCCC778/19】

明報記者

（反修例風暴）