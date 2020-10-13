醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」

「兩個小魔怪一見到你就會衝埋來，『唔好過嚟呀』，煞停佢哋先。」起初小孩不懂，後來慢慢習慣父親的做法。回家先潔手，戴上手套，在紙上噴漂白水噴霧清潔鞋履、地面等，將污物放進膠袋並丟棄，吳榮耀過去大半年每日如是。「疫情下（孩子）未能上學，年紀又細，要教佢嘢」，他認為難以長期不回家。

護士昔怪母只顧抗疫 今終了解

深切治療部註冊護士江啟聰的母親亦是護士，2003年爆發SARS，母親正是抗疫一員，並入住醫院宿舍。他當時就讀中二、三，責怪母親為了照顧病人放棄家庭，「不是很值得」，直至現在當護士上陣抗疫，擔心將病毒帶給家人，故由2至6月入住酒店，逐漸體會到母親為何有此抉擇。至慢慢累積工作經驗、防護意識提高，第三波疫情期間，若要「追更」才住酒店，有較多時間與家人相處。

（疫情第三波）