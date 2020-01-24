ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」

吳榮耀說，38名危殆者介乎20多歲至約80歲，第三波的主要約60至80歲。他說若病人本身有長期病或器官衰竭，兩三周都未能脫離呼吸機，有人留醫ICU逾月；健康者約一周已不用插喉。有兩名年約五六旬的男患者因心臟病發，接駁「人工心肺」續命，最終不治。當中患高血壓、高血脂的60多歲男子入院兩三日已離世，他指死者肺部「很差」，病毒侵襲其他器官引起併發症。

高峰期ICU負壓房收滿病人

伊院ICU預留一個負壓大病房，接收危殆確診者，其中4個病格有玻璃，需要時可隔着玻璃見病人，疫情高峰期間，病房其他位置都收滿病人。江啟聰憶述，60多歲男病人彌留之際，醫護「傷心地」將家屬拒諸門外，連隔玻璃道別也不可，「保護家人及同事，好不情願之下，沒辦法容許家人進入」。

任職護士以來江啟聰首遇這情况，遂協助家人以視像道別。隔着熒幕，無法觸碰至親，「見到叔叔（死者）樣貌，比正常時血色、氣色差好多，身上插滿喉管」，家屬情緒一觸即發。最後醫護不忘為死者潔淨身體、拔去喉管，「包好靚靚仔仔」才送遺體到殮房，保逝者尊嚴。

近康復者突轉差 搶救成功成罕例

第三波疫情下老人院失守，ICU首當其衝，吳榮耀回想起忙得不可開交的晚上。7月19日，他負責通宵更，下午5、6時至翌晨2時，連續接收3名危殆患者，「我一世仔都未試過，未計回家，在醫院都冲了3次涼」，連同照顧其他病人，幾乎無間斷奮戰近12小時。

醫護的堅持陪伴不少危殆者跨過「鬼門關」，當中一名患者體內病毒接近清除、康復至「七七八八」時情况轉差。團隊起初以為病人患心膜炎，實為病毒誘發免疫風暴攻擊心臟，幸搶救成功，病人重拾生活。團隊將於醫學期刊發表該罕見病例。

籲市民警惕 否則前線或失守

對於第四波疫情，他們深感憂慮，但會緊守崗位。吳榮耀期望醫管局提供酒店住宿等足夠支援予同事，又籲市民提高警惕，「如果市民不是齊心抗疫，只有醫護人員抵禦新冠病毒戰爭，前線醫護可能會失守」。

明報記者

（疫情第三波）