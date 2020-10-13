港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠

港大研究團隊將20多隻金色敘利亞倉鼠分為無用藥對照組、用抗病毒藥物瑞德西韋組和用一種治療幽門螺旋菌的藥物「枸櫞酸鉍雷尼替丁（Ranitidine bismuth citrate，RBC）」組。在倉鼠感染新冠病毒後一日和兩日用藥，並在感染後4日觀察倉鼠，發現接受RBC的倉鼠較對照組的肺部病毒量少九成，效果與瑞德西韋相若。RBC組倉鼠的部分炎症指數只是對照組的十分之一至百分之一。RBC在細胞實驗的效果更顯著，能將病毒量減至原本的千分之一。

較瑞德西韋便宜 料助縮療程

港大化學系博士後研究員王潤銘解釋，由於新冠病毒中的鋅離子是病毒複製的關鍵，而RBC含有金屬鉍，使用後能透過金屬置換機制從病毒剝奪鋅離子，令病毒不可逆轉地失去活性、無法再複製。團隊從50多種含金屬的藥物篩選後，發現上述藥物在治療新冠病毒上有巨大潛力。

研究成果已在國際科學雜誌《自然微生物》中刊登，團隊並就此藥用於治療新冠病毒用途在美國申請專利。港大化學系講座教授孫紅哲指出，RBC能使新冠病毒徹底失去活性，加上此藥自1990年代開始應用，有望作為新冠病毒另一安全治療方案，且此藥已過專利期，價格便宜，低於瑞德西韋四分之一。

或海外臨牀試驗 籲勿自行購服

港大微生物學系臨牀助理教授陳福和估計，若用RBC治療療程或短至幾天，出現副作用的可能微，雖然按醫生處方服用RBC而出現副作用情况極低，但強烈提醒市民一定不可自行服用，一旦服過量可出現神經系統問題，如精神錯亂。

團隊正着手進一步改良RBC成分和令它可由口服變針劑藥物，更針對新冠病毒和加強藥效。由於香港病人不多，未必做到人體臨牀試驗，港大微生物學系研究助理教授袁碩峰稱，團隊可能會與藥廠合作在外國做人體臨牀試驗，例如較多個案的巴西和印度，暫未有時間表。

（疫情第三波）