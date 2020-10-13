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港聞二

油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果

【明報專訊】新冠病毒疫情反彈，位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心昨啟用，提供免費檢測。中午時段檢測中心未見人龍，當中有人上周因發燒求醫檢測，但事隔近一周仍沒接獲結果，因太擔心又不敢上班，因此再來檢測。

該社區中心多用途球場設排隊位置，但中午12時半人流疏落，市民不需排隊便能進內，職員表示1小時約有40至50人前來。有完成檢測者稱內有4個攤位同步採樣，不用等太久。

昨來檢測的林先生並非從事高危行業，身邊也無確診者，他本月6日發燒，到明愛醫院急症室求醫，獲處方退燒藥，翌日退燒並交回深喉唾液樣本，但至昨日仍未獲悉結果。他無奈道自己填寫資料時再三確認有否填錯，每日也留意電話有否通知，苦等多日未有音信，也一直不敢上班。住在旺角的他昨到油麻地檢測中心檢測。「呢度有人幫我撩，好快，但醫管局係叫我哋自己吐口水，吐得不好又可能驗不到」，認為醫管局應再加快告知市民檢測結果。

退休漢：社區防疫意識減

家住土瓜灣、已退休的關先生曾參與普及社區檢測，自覺住近九龍城，風險略高，又見政府提供服務，昨特意過來油麻地檢測。他有感社區內的人防疫意識減低，「口罩就仲會戴嘅，但以前大家上落車都會用酒精搓手，好謹慎，𠵱家少見咗」。他盼政府提供更多類似檢測中心，又批評位於啟德的九龍城臨時檢測中心偏僻，不方便老人家，他寧願跨區到油麻地檢測也不願到該中心。

居蘇屋邨、同大廈有確診的區小姐，因公司要求有陰性結果才能上班，故昨來檢測。她不太擔心由私人公司檢測衍生的私隱問題，反而更擔心自己有否被感染。

（疫情第三波）

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