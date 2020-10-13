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回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診

【明報專訊】本港維持兩日沒有感染源頭不明的新型冠狀病毒個案後，昨日再現未能確定源頭的個案。一名7月返港的巴基斯坦裔婦人，來港後兩次檢測均陰性，8月曾入院分娩但無驗病毒，至本月因腰痛再入院時化驗確診。另外，殘疾人士院舍國寶之家昨再增兩確診，至今半數院友染病。

本港昨日再出現一宗源頭不明個案，為一名23歲巴基斯坦裔婦人。她早於7月11月抵港，在駿洋邨檢疫中心時曾兩次接受病毒測試，均呈陰性。至8月24日入住廣華醫院，27日分娩，29日出院，其間無病徵，因此無接受病毒測試。婦人本月10日再因腰痛入住明愛醫院，在入院篩查時驗出對病毒呈弱陽性，至今無病徵。

8月入院分娩 廣華：接觸者無染疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，不排除此個案是輸入個案，但也可能是源頭不明本地社區感染個案，婦人病毒CT值曾達41，反映病毒量低，亦驗出帶有抗體，相信她目前傳染性較低。婦人在蘇屋邨彩雀樓與家人同住，丈夫和嬰兒目前無病徵，列密切接觸者送檢疫並接受病毒檢測，衛生防護中心會在該大廈派樣本瓶。

至於會否為助接生的醫護人員化驗，廣華醫院無正面回應，稱該女病人住院期間沒有出現上呼吸道感染病徵或發燒，其間曾與病人接觸的醫護人員及同病格的病人均沒有確診，會繼續密切監察員工及病人健康情况。

國寶之家多兩確診

政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若婦人早於8月分娩前已受感染，理論上廣華醫院已出現爆發，而距今已兩個月未發現相關情况，估計婦人較大可能是分娩後、較近期在社區受感染，因此認為當時為她接生的醫護人員應該「安全」，而該婦病毒量低，相信屬殘餘病毒，不具傳染性。

另外，殘疾人士院舍國寶之家昨日再添61歲男和52男院友確診，至昨累計有17名院友確診，佔院舍院友人數50%。

瑪嘉烈遺留10病人唾液樣本

瑪嘉烈醫院昨公布遺留檢測10名病人的深喉唾液樣本，該院職員昨日早上發現有10個於上周六交的深喉唾液樣本遺留在專科門診部樣本收集站，有關樣本本應於上周六化驗。瑪嘉烈醫院補充，事故原因仍在調查中。為免影響結果準確度，該院已聯絡受影響市民重新交樣本化驗，並就事件引致的不便致歉，稱將加強職員培訓及深入檢討處理樣本的流程。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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