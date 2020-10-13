酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人

昨增11確診 5本地

昨新增11宗確診，少於10宗初步確診，本港累計增至5193宗確診和1宗疑似個案。昨確診中5宗屬本地個案，其中一宗源頭不明為7月中抵港的巴基斯坦裔孕婦，10月10日因腰痛入院，對病毒呈弱陽性且有抗體，衛生防護中心亦懷疑她有可能是輸入個案（見另稿）。

其餘4宗本地個案與早前患者有流行病學關聯，包括兩名葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」院友及一名尖沙嘴帝苑酒店群組確診者的密切接觸者。

聚會另5人檢疫 兩校停課

另一確診的18歲職業訓練局青年學院（屯門）女學生，報稱住在上水天平邨天喜樓及荃灣悅來酒店。中心追查發現，她雖沒光顧爆疫的China Secret，但與China Secret群組有關聯。她於9月27日曾與7人在尖沙嘴港威酒店房間聚會，兩名參加者其後確診，分別是任職宏利代理人的29歲男子（第5175宗）及31歲男子（第5164宗），前者曾於9月23日到China Secret、10月1日到Virgo Bar & Restaurant。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前透過警方尋找此女子，但尋獲時她已檢測並確診，聚會另有5人送檢疫，當日參與者「出出入入」房間，仍需追蹤。港威酒店回覆稱密切關注情况，一向採取防疫措施保障客人及員工的安全及健康。

上述兩男子分別10月9及10日確診，當時中心稱兩人10月4日曾在街上見面，直至此女學生確診，才揭發兩男曾一起參與港威酒店聚會。18歲女學生出席該聚會後一直沒檢疫，10月3日曾與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，10月4日失去味覺，翌日仍回校上課。她在病發後4日即10月8日才到診所取樣本樽。

染疫女生發病仍回校 4日後領樽

張竹君表示，女患者在傳染期曾上課，故該校須停課14日，會派樣本樽予師生檢測，其間曾與她共膳的兩名同學列為密接觸者要檢疫，而毗鄰的香港專業教育學院屯門分校因學生與該校會共用設施，亦須停課14日。職訓局回覆，確診學生10月5日曾回校上課半天，其間有戴口罩，該校暫停運作期間課堂將以網上形式進行。

許樹昌促萬聖加強巡查檢控

China Secret群組10月1日已出現首宗確診。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，個案追蹤依靠患者提供的資料，患者可能記不清楚或沒透露行蹤，令追蹤上有困難甚至走漏個案。他亦認為今次個案反映必須監管酒店房間聚會，例如每間房設4人人數上限、所有到訪房間的人必須登記，他呼籲市民減少酒店房間聚會，並籲酒店勿主動招徠客人辦房間派對。對於月底萬聖夜或有不少市民到酒店消遣，他說屆時政府須加強巡查並檢控違規個案。

明報記者

（疫情第三波）