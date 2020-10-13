港聞

港聞二

酒店房聚會3確診 1屬酒吧群組 爆疫兩周未斷鏈 專家促酒店房限4人

【明報專訊】本港昨增11宗新冠病毒確診，5宗屬本地個案，其中18歲職業訓練局青年學院（屯門）女生確診，她上月底曾參與尖沙嘴港威酒店最少8人的房間聚會，當中兩人早前已確診，包括曾光顧尖沙嘴樓上酒吧China Secret的29歲宏利代理人，他確診時無病徵，先後去過兩間酒吧及上述酒店，意味自酒吧月初被揭爆疫後近兩周，傳播鏈仍未中斷。該女生病發後曾返學，兩校因此要停課。有專家認為必須規定酒店每間房設4人上限，並要在多人聚會的萬聖節加強檢控。

昨增11確診 5本地

昨新增11宗確診，少於10宗初步確診，本港累計增至5193宗確診和1宗疑似個案。昨確診中5宗屬本地個案，其中一宗源頭不明為7月中抵港的巴基斯坦裔孕婦，10月10日因腰痛入院，對病毒呈弱陽性且有抗體，衛生防護中心亦懷疑她有可能是輸入個案（見另稿）。

其餘4宗本地個案與早前患者有流行病學關聯，包括兩名葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」院友及一名尖沙嘴帝苑酒店群組確診者的密切接觸者。

聚會另5人檢疫 兩校停課

另一確診的18歲職業訓練局青年學院（屯門）女學生，報稱住在上水天平邨天喜樓及荃灣悅來酒店。中心追查發現，她雖沒光顧爆疫的China Secret，但與China Secret群組有關聯。她於9月27日曾與7人在尖沙嘴港威酒店房間聚會，兩名參加者其後確診，分別是任職宏利代理人的29歲男子（第5175宗）及31歲男子（第5164宗），前者曾於9月23日到China Secret、10月1日到Virgo Bar & Restaurant。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前透過警方尋找此女子，但尋獲時她已檢測並確診，聚會另有5人送檢疫，當日參與者「出出入入」房間，仍需追蹤。港威酒店回覆稱密切關注情况，一向採取防疫措施保障客人及員工的安全及健康。

上述兩男子分別10月9及10日確診，當時中心稱兩人10月4日曾在街上見面，直至此女學生確診，才揭發兩男曾一起參與港威酒店聚會。18歲女學生出席該聚會後一直沒檢疫，10月3日曾與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，10月4日失去味覺，翌日仍回校上課。她在病發後4日即10月8日才到診所取樣本樽。

染疫女生發病仍回校 4日後領樽

張竹君表示，女患者在傳染期曾上課，故該校須停課14日，會派樣本樽予師生檢測，其間曾與她共膳的兩名同學列為密接觸者要檢疫，而毗鄰的香港專業教育學院屯門分校因學生與該校會共用設施，亦須停課14日。職訓局回覆，確診學生10月5日曾回校上課半天，其間有戴口罩，該校暫停運作期間課堂將以網上形式進行。

許樹昌促萬聖加強巡查檢控

China Secret群組10月1日已出現首宗確診。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，個案追蹤依靠患者提供的資料，患者可能記不清楚或沒透露行蹤，令追蹤上有困難甚至走漏個案。他亦認為今次個案反映必須監管酒店房間聚會，例如每間房設4人人數上限、所有到訪房間的人必須登記，他呼籲市民減少酒店房間聚會，並籲酒店勿主動招徠客人辦房間派對。對於月底萬聖夜或有不少市民到酒店消遣，他說屆時政府須加強巡查並檢控違規個案。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕酒店 新冠肺炎 疫情

上 / 下一篇新聞

選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
回港檢疫呈陰性 巴裔婦入院篩查確診
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
油尖旺檢測中心啟用 待復工者：醫院驗一周仍未知結果
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
港大發現幽門螺旋菌藥可醫新冠
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
ICU爆滿 家人視像道別彌留翁 醫生：若下波疫情更差 醫療恐「爆煲」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
醫生回家親子 先要「煞停小魔怪」
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
何栢良「復出」獻計 倡冬季常設檢測站
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
港大畢業生涉咬斷警指 控方稱非疼痛反射動作
與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押
與大埔開槍男同被截 鍾雪瑩續還押
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
的士司機堵路囚半年 官斥守法意識薄弱
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
新公僕宣誓出通告 未言現職安排 工會稱內容空泛沒設指引 憂以言入罪
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
「浪卡」料今最近港 周末或另一氣旋趨近
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
潘母：陳同佳下周五未赴台 不為他求情
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
半山婦經營賣淫網囚3年 外傭跑腿囚7月
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
與同學爭執揮𠝹刀 浸大生送院
植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當
植皮翁染惡菌不治 家屬質疑聯合醫院失當
增法定假期安排 一兩周內公布
增法定假期安排 一兩周內公布
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
6地不納郊園 終院裁當局敗訴須再諮詢
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
稱避切線車 「撲克顧問」法拉利越線撞欄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業
【Emily】入學6年 歷坐監停學 收押所應試 黃之鋒公大畢業
【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】星光大道噴泉匯演 最快周三試演
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】民政專員話不符職能 區議員提商港康碼 泛民唔得建制無事
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】歷史館「香港故事」展 擬增回歸後時段內容
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗
【Emily】陳凱欣煮龍蝦 何俊賢笑城市妹未夠經驗