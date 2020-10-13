馮建業「無罪假定」論惹嘩然 利君雅：毁人格專業

港台工會大會 促交代重啟調查原因

員工大會於港台廣播大樓舉行，歷時約一個半小時，逾150名員工參與。廣播處長梁家榮、副處長馮建業及行政秘書、利君雅均有出席。會後梁及馮沒有回應記者提問便離開。

據了解，馮建業在會上表示檢視投訴文件後認為投訴處理程序有不足，又指利君雅個案「獨特」，有需要重啟調查，故引用《公務員條例》第280條延長其試用期。馮及行政秘書亦稱會按「無罪假定」作調查，引起在場員工嘩然及反感。兩人其後收回「無罪假定」言論，梁家榮亦就言論向利君雅致歉。

兩人其後收回言論 梁家榮致歉

港台節目製作人員工會主席趙善恩會後說，第280條前設是對員工工作表現及操守須為滿意，質疑與重啟調查存在矛盾。至於「無罪假定」言論，趙稱利君雅被投訴並非犯罪，管方說法顯示視她為「犯人」，非恰當評論。趙又指會上多次追問重啟調查程序及原則，管方均未正面回應，批評事件處理欠透明度。

工會主席：視為「犯人」 非恰當評論

據了解，利君雅回應稱對事件感到含冤，指「無罪假定」言論詆毁其人格及專業，不能接受程序失當問題卻要她承受。

趙善恩稱，會上得知重啟調查非因審核過程發現不足而要補救，反是要重啟調查檢視過程中是否有不足，認為做法荒謬及不合邏輯；又質疑管方決定「對人不對事」。她認為今次並非單一事件，因涉及員工升遷及考績程序，會繼續密切留意，並促請管方對利君雅作公道處理。

港台回應查詢表示，公務員事務局一直要求政府部門在處理公務員續聘事宜上，除考慮員工工作表現，亦須考慮其多方面表現，包括性情、品格及品行等，以作整體評估，又重申不評論個別個案。

另外，團體「撐公共廣播運動」上月底發起支持利君雅的聯署，截至上周末共獲近5.9萬人簽名，昨日向港台遞交及表達不滿，促請港台撤回重啟調查和延長試用期決定，並批評重啟調查及延長試用期是配合政府打壓傳媒和新聞自由。