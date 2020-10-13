報告：電子投票有風險 或增選舉舞弊

馬嶽：港人不信政府 爭議會很大

報告解釋，若採用電子投票，便無實體選票，亦無人手點票等，會削弱選舉整體透明度，故需考慮如何有效監察選舉，強調如要互聯網投票，必須就核實選民身分、確保投票自主和保密、技術及系統保安問題等作嚴謹考慮及研究，否則會嚴重影響選舉的公平、公開和公正性。

稱電子點票不符成本效益

立法會曾參觀電子點票機，研究推行電子點票；報告稱，若在地區選舉用電子點票，一來選票尺寸甚大，超出市場可提供的點票機的處理效能；加上法例規定地方選區需在原投票站點票，若在600多個點票站安裝點票機，技術支援有相當大困難、不符成本效益；至於「超區」界別，則因法例規定投票時須摺疊選票、放入票箱，選舉事務處發現有「卡紙」問題。報告並稱，傳統功能組別用人手點票並無很大困難，成本效益不明顯，無優先處理必要。