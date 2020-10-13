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選管會：境外投票須有監察機制 馬嶽：如有賄選如何內地執法？ 建制批「不作為」

【明報專訊】立法會選舉應否允許在內地港人投票、設「關愛隊」等安排備受爭議，選管會昨日就立法會選舉發表報告書，當中稱境外投票「涉及重大的選舉政策考慮」，籲當局審慎研究如何在境外執行法律，處理違規事情，又強調若要實行境外投票，必須確保有合適監察機制。至於設關愛隊供長者、孕婦、殘疾人士優先投票，報告稱政府應修例，而修例必須清晰及詳盡，避免有不必要的爭議。報告另建議政府認真研究是否需管制「初選」。

稱如設關愛隊應修例 倡研初選應否管制

政制及內地事務局表示，會考慮報告書建議並適當跟進。據了解，政府將會就設關愛隊、內地投票等一併提出修例，交由立法會審議，消息人士稱，如要在明年立法會選舉推行相關措施，最遲明年初便要完成修例。

消息：最遲明年初要完成修例

政府正研究推內地投票，選管會稱，境外投票涉重大政策考慮、相關選舉法例需修改，當局須作審慎及通盤考慮，全面研究候選人及代理人如何監察投票及點票過程、運送選票及票箱的風險、如何應用香港選舉法例、如何處理境外票站突發事件、執行票站秩序以至違反選舉法例的執行工作等議題。至於郵遞投票，選管會稱投遞過程存風險。

選管會稱，選管會沒有境外投票運作經驗，必須依賴熟悉境外情况的政府部門協助統籌、支援。

建制派多番爭取票站設關愛隊，選管會報告指出，現時選舉法例「並無條文容許任何人士可優先投票」，若要設相關安排，政府需修訂相關法例，修例必須清晰、詳盡，避免推行時有不必要爭議。選管會今年6月發表選舉活動指引時稱，現行安排長者等有需要選民坐下輪候領取選票，符合公平原則。

選管會亦建議選舉事務處盡最大努力，冀於明年立選引入「電子選民登記冊」；並指若未來選舉可採用電子選民登記冊，有助縮短輪候時間，可為特定群組選民設專隊、專用櫃枱，無人輪候時不同年齡層選民亦可領取選票。

民主派7月的初選有61萬人投票。報告稱香港選舉制度無「初選」機制，引述社會意見稱，若涉大量選民及參選人的初選或誤導選民，認為當局應認真研究議題，考慮是否有需要管制。選管會稱，4個處理選舉投訴單位共接獲1037宗投訴，當中861宗與初選有關。

對於境外投票，中大政治與行政學系副教授馬嶽質疑，香港選舉法例如何可在內地應用，認為法律上有真空地帶，加上候選人難派代理人往內地監察票站安排，「任何人違法、賄選，香港的法例如何（在內地）執法？」。至於關愛隊，馬嶽稱技術上不難，亦不會對選舉結果有很大影響，但認為若可增加人手、票站等資源，便可解決排隊問題。

黃碧雲：助長買票 成舞弊溫牀

不論建制或泛民均批評選管會報告，民主黨黃碧雲批評選管會的建議是對境外投票等做法「開綠燈」，強調內地設票站會助長買票、種票、成為貪污舞弊溫牀，屆時選管會無權管理，執法人員亦不可能在內地執法。

經民聯梁美芬批評選管會「不作為」，認為境外投票是「有志者事竟成」，可先在大灣區試行，舉例可採郵寄投票、電子投票以至提前投票等，理應研究安排，斥選管會報告「無交功課」，態度令人失望。至於選管會倡規管初選，她說政黨內部初選可有空間，但斥民主派初選涉「操控選舉」、政綱欲癱瘓香港，不應容許。

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相關字詞﹕大灣區投票 電子投票 郵寄投票 選舉 立法會選舉 建制派 民主派 立法會

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