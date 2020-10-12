政府續推明日大嶼首段填海 爭今屆立會批出前期撥款

新冠病毒疫情在港持續大半年，本港經濟受嚴重影響，林鄭月娥上月底曾表示，政府將加快推動工務工程，相信建造業投資有助帶動其他經濟活動，外界預期《施政報告》會繼續提出多項工程措施「救經濟」。據悉，《施政報告》將有篇幅提及「明日大嶼」計劃，稱屬長遠發展，滿足未來本港房屋、經濟發展等需求。

不過，政府曾於2019年初步估算「明日大嶼」工程造價達6240億元，社會關注疫情下政府再推「明日大嶼」，可能會淘空庫房。發展局長黃偉綸上周在公眾諮詢短片中表示，理解社會擔憂「明日大嶼」錢從何來，但強調政府會就財務安排做詳細研究，又稱根據以往經驗，「明日大嶼」可引入公私營合作，未必需公帑支付，並引用昔日沙田第一城的發展模式，由發展商負責填海工程。據悉，政府將再向立法會財委會申請5.5億元的前期研究撥款，並爭取本年度會期內通過。政府過去曾提及，「明日大嶼」前期研究需時42個月。

首宗土地共享個案

發展商初步接洽

另外，政府今年5月接受申請的土地共享先導計劃，至今仍未收到申請。消息人士透露，有本地發展商初步與政府接洽，表示有興趣申請，涉新界一幅數公頃棕地，料可建3000至4000伙，其中七成新增總住宅樓面需撥作公營房屋或首置盤發展，或有望成為首宗申請。根據發展局最新資料，土地共享辦事處至今接獲約30宗申請查詢。

消息稱，《施政報告》亦會交代多項土地供應的最新進展，其中粉嶺北、古洞北及洪水橋新發展區已合共收回約80公頃土地，並進行前期工程；規劃署料本年底前，完成檢視第二階段的額外290公頃棕地作公營房屋發展的研究等。

房屋方面，據了解，政府亦會交代委託市建局與「平民屋宇有限公司」合作，啟動重建樓齡達55年的大坑西邨，預計重建後提供約5000個單位，包括預留單位予目前1000多個住戶，餘下單位可作資助房屋出售，但仍待雙方商討安置賠償等方案。另外，房委會亦正展開將轄下6幢工廈改建或重建為公營房屋發展的研究，預計今年底陸續完成，屆時料會公布結果及可建單位數量。

明報記者

（施政報告前瞻）