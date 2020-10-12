將院5G傳送手術影像 醫生未到先掌握情况

九龍東醫院聯網資訊科技統籌、將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳加入醫管局超過34年，他亦是將軍澳醫院「開荒牛」的其中一員，任職麻醉科。他形容新醫院像一張白紙，給予團隊很大的發揮空間，加上同事們相對年輕，「開創新天地無乜包袱」。

鄭鴻佳於2000年加入將軍澳醫院，與該院一同成長，並懷着幫助病人、每天追求增值的初心，逐步帶領該院引入智能新系統，推動九龍東聯網智慧醫院發展。

他憶述，該院早於2000年引入第一代麻醉護理資訊系統，至2012年發展至第三代；為減少涉及人手的工序，該院於2017年引入智能儀表板，取代白板記錄資料。至2020年，該院因應新型冠狀病毒疫情發展，加快推動遙距診症，至6月已覆蓋11個部門、逾千名病人受惠，當中兒童皮膚科最受歡迎，有數百名兒童參與，另有新冠病毒康復者使用該服務，省卻往返醫院的時間及風險。

此外，將軍澳醫院手術室於今年率先引進5G技術，目前先在外科團隊試行。鄭鴻佳說，透過5G技術，可將不同鏡頭拍攝到的手術情况，包括內窺鏡拍攝的3D影像、眼鏡鏡頭等畫面，以及X光、電腦掃描等影像，傳送到醫生手上。只要一機在手，不論在家還是返醫院途中，都能即時掌握手術室情况。當醫護遇到難題時，資深醫生可隨時提供指導，毋須於手術室空等醫生由家中趕返醫院，提升手術效率。

開荒牛鄭鴻佳奪傑出員工獎

鄭鴻佳已兩奪醫管局獎項，包括帶領「促進術後康復綜合方案及病人用血管理團隊」獲得2018年度傑出團隊獎，今年更獲傑出員工獎。他感謝不同的醫護團隊抱着共同理念，合力推動醫院發展，以及醫管局管理層及資訊科技同事的支援，令將軍澳醫院成為首間使用5G技術的醫院，盼長遠涵蓋全港公立醫院。

疫症當前，鄭回想起2003年對抗SARS的時光，當時醫護有點「不知所措」，甚至不熟悉穿著保護衣，與團隊臨危受命籌備加護病房，照顧非SARS的重症患者。如今臨近退休，他已於去年卸下部門主管職責，又形容新主管「指揮若定」，今次抗疫「安樂好多」。

他將於今年底正式退休，被問到會否投身私營市場，他說仍心繫公院，將於明年1月以退休重聘形式，返回將軍澳醫院麻醉科效力，笑言要「睇（醫管局）請我幾耐」。