市建研手機程式 助調查員避開疫廈

保障員工私隱 定位紀錄會銷毁

韋志成說，應用程式將於凍結人口調查開展前的7天開始運作，參與調查職員會隨身配備電子手環，以接收提示，直至調查工作結束為止；當程式偵測到職員位置接近資料庫內的大廈時，手環會持續震動，系統會向職員發出感染風險提示及相關大廈的訊息，提醒注意，從而調整路線，避免走近或進入「高風險」大廈。

他說，該程式會定時記錄職員行程資訊，一旦有染疫事故發生，可立即跟進追縱接觸者，程式連接的大廈名單資料庫，會隨着衛生防護中心的公布而自動更新。他稱已要求研發程式期間，必須採取保障私隱措施，減低職員憂慮，而系統發出的風險提示報告，只有專責部門的主管才能檢視，職員定位紀錄亦會儲存在加密的數據資料庫內，只有他和執行董事等極少數授權人員才可查閱；而調查工作結束後，所有數據亦會被銷毁。

他續稱，所有做凍結人口調查的工作團隊，亦會在開展調查前3天接受深喉唾液測試，在結果呈陰性後，職員才獲准參與工作。