廠商會料失業率高於SARS 促推快速測試恢復人流

楊立門出席港台節目《城市論壇》時表示，疫情下本地確診個案難以「清零」，政府抗疫措施「（疫情）一爆就收緊，鬆咗又放，放完又爆，係唔得嘅」；又稱「無論點做都好，清零係好困難」。他又說推行「健康碼」必須有大規模強制檢測才可行，本港看不到有相關基礎可推行，建議政府盡快與內地商討推出快速測試，即使不是全民檢測，都需要強制高風險行業做檢測，當局亦可參考部分國家或地區的做法，但需要確保測試的準確度。

對於政府推出第二期保就業計劃，涵蓋9至11月的工資，楊立門認為看不到疫情屆時受控，擔心「保就業計劃斷左會點，我想像唔到」。

關焯照料明年衰退1.8%

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預測，本港今年全年經濟為7%至8%負增長，明年約為1.8%負增長，除非疫苗面世，情况或有改善。他又預測本地經濟狀况短期內不會有太大改善，料今年底會出現公司破產潮、失業潮，建議政府持續進行全民檢測，穩定消費信心。資料顯示，本港失業率在2003年第2、3季曾升至8.5%高峰。

另外，勞福局長羅致光昨發表網誌稱，第二期保就業計劃的批核已進入尾聲，對於政府早前公布，第二期計劃共收到15.8萬名僱主申請，當中14.3萬名是第一期獲批補貼的僱主，雖較第一期計劃獲批補貼的15萬名僱主少7000名，但稱第二期餘下的1.5萬名僱主，依第一期申請的成功率推算，最少有1.3萬名符合資料，再加上逾3000名「漏」申請的僱主，換言之第二期最終符合資格的僱主總數，可能介乎15.6萬至16萬之間，亦即高於第一期獲批的15萬名。