百佳保就業回饋抽獎 頭獎1分鐘掃貨 今起網上電話登記 涉款3200萬

消委會回覆重申，以抽獎發放現金券及送禮，消費者會視為碰運氣，非直接紓解民困方法，建議提供其他優惠，包括直接從收據扣減消費金額，以最簡單快捷方式讓市民受惠。

百佳昨表示，市民毋須到百佳消費，於今日（12日）至下周日（18日）期間於網上或以電話登記，即可參加抽獎（見表）；為讓更多市民受惠，百佳決定現金券面額只有一種面值。

18日截止 派32萬份百元現金券

10個「1分鐘掃貨」名額及3000份「獨家為您賞禮品套裝」，是在政府已接納基礎方案上再額外加碼的安排。發言人提醒市民毋須着急，因登記期長達7日。百佳解釋，按政府指引，超市需向市民提供無附加條件、不涉及購物和會員優惠的回饋方案，故方案不包括任何折扣安排。百佳又稱，除以抽獎派現金券外，就只有在店舖先到先得派發，但考慮到公眾衛生安全，要避免派發時引起混亂及潛在的健康風險，故舉行抽獎，沒其他選擇。

民建聯超市價格關注組召集人顏汶羽稱，百佳舉辦大抽獎並非全民受惠方案。他稱百佳既然獲批逾億元補貼，應履行企業社會責任，推出全單七折的全民受惠方案。

政黨批非全民受惠 倡全單七折

另外，民建聯稱百佳每份200元、總值4000萬元的現金食物券，已分發予20多間社福機構，即將派予基層市民。民建聯九龍西團隊上月底致電27間社福機構位於九龍西的辦事處，全獲回覆，結果顯示最多機構表明已登記完畢，其次是只接受中心會員申請，或有社工跟進的個案才可申請。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，不少市民投訴說自己符合低收入家庭條件，惟未能申請超市現金券，對此失望，感覺「自己人才有份」。他稱投訴的市民當中不乏失業者，建議百佳放寬領取現金券的條件，預留部分現金券予非會員，及建議兩大超市主動為回饋金額加碼至補貼金額八成，讓更多基層家庭受惠。