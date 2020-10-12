壓力煲蓋爆開 男子灼傷

被灼傷的46歲男子姓林，救護員於他面部鋪上燒傷敷料（圖），送院治理時清醒。事發昨早11時許，林於明華大廈一單位以壓力煲煮食並打開煲蓋，其間煲蓋突然彈開，林的手、臉及胸部被濺出的熱湯灼傷，自行報警求助，其後由救護車送往東區醫院治理。

專家籲避用舊式煲

中大物理學系高級講師湯兆昇稱，壓力煲內呈密封狀態，加熱時煲內氣壓會隨之加大，在高壓下，煲內蒸氣和水的溫度可超過100℃，使食物更快熟透。湯說，壓力煲一般有多種安全設計，如多於一重氣閥，在氣壓過高時會排出蒸氣，完全釋放煲內壓力前煲蓋也會自動鎖緊。但湯指出，舊式壓力煲設計較差，如果安全設施損壞，而用家在煲內氣壓未釋放時打開煲蓋，極高的氣壓會導致高溫蒸氣和液體噴出形成「爆發」，可導致嚴重燒傷甚至毀容。湯建議避免使用舊式壓力煲，並注意氣閥、煲蓋橡膠邊等是否損壞。

消委會《選擇》月刊，以壓力煲烹煮後，必須將煲內壓力降低才可開蓋，使用時亦應依說明書指示烹調，不應放入超過說明書容量的食物，以預留足夠空間容納蒸氣，及防止滾起的食物阻塞閥門；烹煮流質或易膨脹食物，應將壓力煲移離煮食爐，在室溫下冷卻降壓，避免食物隨蒸氣噴出或堵塞閥門。