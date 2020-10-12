昨晚10時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港東南約770公里，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。天文台稱，該熱帶低氣壓今早與香港保持一段距離，本港風力不會明顯增強。

該熱帶低氣壓昨午5時許於本港東南800公里附近生成，其後進入香港800公里範圍，中心附近最高持續風力為時速45公里。天文台預測其將向西或西北偏西移動，並增強為熱帶風暴，料在香港以南約500公里掠過，然後繼續向西移動，並於明天掠過海南島南面近岸，再吹襲越南北部。

天文台9天天氣預測顯示，在該熱帶氣旋及東北季候風共同影響下，本周二、三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪，離岸及高地風力達8級（烈風）；天文台預料本周後期高空反氣旋增強，廣東沿岸雨勢減弱。