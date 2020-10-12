趁更新前到訪 參觀者：留影日後比對

本報記者上周五下午時間到博物館，近傍晚時段多名市民到館，當中以「日佔時期」、「現代都市及香港回歸」展區較熱鬧。李女士帶同兩名女兒參觀，她稱從未到歷史博物館參觀，得悉政府打算翻新，預料博物館內近100年的歷史或會有所刪減，「大家都知它（政府）想做什麼」，故前來看看，同時讓兩名就讀小學及幼稚園的女兒了解一下香港歷史，稱女兒沿途不停問「我們真的被英國統治過嗎？」，會向女兒逐一解說。

於尖沙嘴附近工作的文員蔡小姐預料博物館會「改頭換面」，作為市民希望英殖時期歷史可保留，但感嘆「現時政治環境下都好難」，自己也有拍下展館展品及內容，未來重開也會前來「對照一下」。

「比起删走 篡改更憤怒」

朱先生一家四口前去參觀，看到不少市民駐足港英時期展區，認為或與該段歷史比較熟悉、貼身有關。眼見本港近月轉變大，他特意到該展區緬懷，「從小到大（香港）應該是這樣的，為何突然不同了呢？」談到博物館翻新後，會否擔心部分展區被取代，他說比起刪走，篡改歷史令他更憤怒，「沒有了我可以去找，但改了是教壞小孩子」，慨嘆未來或不可於本地看歷史，要到外地才知香港真實一面。