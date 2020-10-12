涉虛擬武器誘女童傳不雅照 教師被捕 手機另藏6少女色情影照

教育局已即時聯絡有關學校，給予意見及支援，局方稱由於警方正調查事件，不會評論。

警：無證據任教小學學生是受害人

被捕的37歲男子姓邱，為一間深水埗區小學教師，他被暫控一項「利用、促致或提供未滿16歲的人以製作色情物品」罪，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。

新界南總區重案組高級督察郭詩慧稱，警方初步調查相信，邱於2018年12月至今年9月透過網絡遊戲通訊功能隨機認識未成年少女玩家，初期以無條件送贈武器，減低對方戒心，及後交換聯絡方式，再透過其他社交媒體進一步溝通。其後邱利用不同藉口，向少女玩家提供稀有武器，誘使她們拍下不雅照片及影片。警方至今未有證據顯示有其學校學生是受害人或曾被騷擾，將會與其任職學校進一步調查及確認，並呼籲市民若遇上同類型案件應即報警。

初無條件送武器 曾視像通話誘作猥褻行為

警方上月6日接獲一名女子報案，稱8歲女兒早前透過網絡遊戲認識一名男子，對方疑曾要求女童發送不雅自拍照以換取武器。警方經調查後亦發現該男子曾與女童視像通話，通話中更誘使她做出猥褻行為。探員上周五早上在九龍灣寓所拘捕邱，並在其手機發現20張不雅照片及3段不雅影片，相信涉及另外6名懷疑未成年少女，他涉嫌「利用、促致或提供未滿16歲的人以製作色情物品」、「向16歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」被捕。案件交由新界南總區重案組跟進。據悉，邱透過網絡遊戲《第五人格》認識女童，誘使對方以裸照換武器，其間亦透過視像通話要求脫衣服及愛撫。

青協籲家長限制用量 商軟件監察

香港青年協會業務總監徐小曼指出，近年遊戲設計多要玩家「課金」買武器或工具過關，別有用心之人或會藉此作不道德交易或勒索；由於小學生零用錢少，故可能以付款以外方法換取武器。徐說，家長給予孩童手機等工具時，可先限制用量，雙方商量以軟件監察使用手機、電腦情况。家長應告知孩子若在網上遇到任何不合規矩的事，需與家長商量，提醒孩子留意連線玩家背景。