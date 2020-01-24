林卓廷質疑方國珊濫報選舉開支 參選兩日260萬 方：已簽約需付款 林為私怨

方國珊昨晚11時許在fb回應稱，申報的是約40日（由報名日預備至選舉投票日）的選舉資源，事前曾致電選舉事務處查詢申報方式，獲回覆「用咗幾多報幾多」，按機制、規定列出所有捐贈及支出，實際可取回金額則需由選舉處審視。她說即使政府叫停選舉，但已承諾的協議和簽合約的服務亦需支付費用，質疑林卓廷指控「疑為私怨多於真的為正義」。

林：200萬開支無單 自己友捐巨款

林卓廷昨召開記者會，就方國珊申報的選舉開支提多項質疑，包括近200萬元開支未提供單據，當中聘65名選舉助理，涉款65萬元，卻未有任何簽收單據、員工工時紀錄等證明。他又說方國珊聲稱收到195萬服務捐款，當中近八成來自她擔任召集人的「專業動力」、契媽等關係密切人士，質疑「自己友」巨額捐款服務參選，但無提供單據下向政府申領227萬開支是說不過去。林又質疑，政府7月31日宣布押後選舉，方國珊卻申請兩項在8月3及7日產生的印刷費及投寄費，涉款2萬多元，涉濫報開支。

被問王百羽開支490萬 稱受質疑應交代

被問到參選「超區」的元朗區議員王百羽選舉開支達490萬元，林卓廷稱，所有參選人若申報開支受質疑，都應站出來公開交代。

翻查資料，方國珊在2016年新東補選開支為88萬元、同年立法會換屆選舉開支131萬元，2018年補選則花費99.7萬元。方日前回應傳媒查詢稱，今次多了支持者及贊助人希望她可當選，並檢討選舉策略，不同支出增加了很多。

根據法例，若候選人在選舉申報書內作虛假具誤導性達關鍵程度的陳述，屬舞弊行為，最高可罰50萬元、監禁7年。至於若候選人獲選舉捐贈，可否仍申請選舉資助？選管會指引稱，計算資助額時不會扣除其選舉捐贈（見表）。

選舉事務處回覆稱，如選舉捐贈已用作選舉用途、並申報為選舉開支，選舉事務處核實後會用以計算須付金額；若候選人提交的選舉申報書有不完備或錯誤，如欠交發票或收據，會按個案情况發出書面通知，要求候選人提供進一步資料，或修正申報書中的錯誤等。